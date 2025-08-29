9월 6일 강동구청 앞 잔디광장에서 사회적경제의 가치 전하는 축제 개최 사회적경제기업, 공방 등 참여…판매, 체험, 볼거리, 먹거리 등 풍성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강동구(이수희 구청장)는 오는 9월 6일 오후 2시 구청 앞 잔디광장 열린뜰에서 ‘ 2025 사회적경제한마당’을 개최한다.

이번 행사는 사회적경제 기업과 청년 공예가들의 공방(엔젤·다락 공방)을 알리고, 지역 주민들에게 사회적경제의 가치를 전하기 위해 마련됐다.

이날 행사장에는 오후 2시부터 오후 7시까지 다양한 사회적경제기업과 청년 공예가들의 제품(액세서리, 티셔츠, 가죽제품, 친환경 제품 등)을 만나볼 수 있는 ‘사회적경제마켓’이 운영된다.

제품을 직접 구매할 수 있는 판매 부스는 물론, 머그컵 만들기, 페이스페인팅, 보드게임 등 다양한 체험 프로그램과 먹거리 부스도 준비된다.

또, 서울청년센터 강동, 강동구1인가구지원센터, 강동여성인력개발센터 등 다양한 기관에서도 부스를 운영하며 알찬 정보를 제공할 예정이다.

오후 4시 반에 진행되는 기념식에서는 사회적경제 활성화에 적극적으로 기여한 유공자에게 표창과 감사장이 전달된다. 기념식 전후로는 뮤지컬 공연, 마술·버블쇼, 레크리에이션과 국악 퓨전 앙상블이 공연이 진행되어 볼거리를 더할 예정이다.

저녁 시간에는 7시 반부터 영화가 상영될 예정이다. 주민 누구나 가족·이웃과 함께 야외에서 영화를 즐기며 특별한 추억을 만들 수 있는 시간을 선사할 것으로 기대된다.

이수희 강동구청장은 “강동구의 많은 사회적경제기업들이 지역사회 문제를 해결과 일자리 창출에 기여해 주고 있다”며 “앞으로도 구는 기업하기 좋은 환경을 만들고, 사회적 가치를 실현하는 사회적기업이 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.