세 번째 무산…투자자들 ‘관망’ 속 인수전 장기화 경영권 없는 소수지분 한계…매력 낮고 가격 부담

[헤럴드경제=노아름 기자] 넥슨의 지주회사 NXC 지분 매각과 관련해 세 번째 유찰 배경과 향후 매각 전망에 시장 관심이 쏠린다. 경영권에 미치지 못하는 소수지분 매물이라는 구조적 한계와 높은 가격 등 난이도가 높아 인수전이 장기화될 전망이다.

27일 금융투자업계에 따르면 기획재정부 NXC 지분 85만1968주(30.6%) 매각을 위한 예비입찰이 무산됐다.

앞서 국세청은 물납된 NXC 지분가치를 4조7000억원 상당으로 평가했던 바 있다. 정부는 NXC 물납 지분의 약 80%에 해당하는 3조7000억원을 올해 예산에 세외수입으로 반영해둔 상태다. 이처럼 처분대상 자산가치가 수조원에 이르는 만큼 재입찰 공고를 통해 매각 재시도가 불가피하다는 관측이다.

산업계에서는 NXC 지분을 확보할 경우 장수 흥행작 ‘메이플스토리,’ ‘던전앤파이터’ 등을 보유한 넥슨 생태계에 진입할 수 있다는 점에서 전략적투자자(SI)들의 행보에 주목한다. 글로벌 게임사나 정보통신(IT) 기업 입장에서는 한국과 일본 등에서 넥슨의 영향력을 무시하기 어렵다는 이유에서다.

이러한 배경 속에서 중국 텐센트가 초기부터 유력 원매자로 거론됐지만, 텐센트는 공식적으로 인수설을 부인했다.

국내 동종 게임사들 역시 이번 인수전에 적극적이지 않다. 이미 국내 대형 게임사들이 ‘리니지,’ ‘배틀그라운드’ 등 흥행 게임에 대한 지식재산권(IP)을 각자 확보한 상황에서, 막대한 자금을 투입해도 넥슨 경영권에 접근할 수 없는 구조이기 때문이다. NXC 지분은 창업주 일가가 약 69% 상당을 보유해 새 인수자가 소수주주에 머무르는 한계가 뚜렷하다.

이와 같은 지분구조는 사모펀드(PEF) 운용사 등 재무적투자자(FI)의 인수전 진입을 어렵게 만든느 장벽으로도 작용한다.

NXC는 비상장사지만, 자회사 넥슨재팬이 이미 도쿄증시에 상장돼 있어 기업공개(IPO)를 통한 투자금 회수(엑시트) 가능성이 낮다. 배당은 올해 30엔으로 늘었지만 여전히 대규모 투자금 회수 관점에서 FI의 매력을 끌기엔 부족하다는 지적이 많다. 업계에서는 “FI가 인수전에 뛰어들 유인이 사실상 크지 않다”는 평가가 나온다.

대안 시나리오로는 NXC 지분을 쪼개 파는 분할매각 방식이나, 국내외 SI와 FI가 컨소시엄을 꾸려 일부 지분을 나눠 인수하는 방법 등이 거론된다. 다만 원매자가 추후 창업주 지분을 묶어 인수할 방법이 사실상 제한되어 있다는 점에서 근본적 해법이 되기는 힘들다는 지적도 있다.

결국 정부가 매각 조건을 조정하거나 장기전으로 갈 수 있다는 전망이 우세하다. 시장 관계자는 “넥슨의 브랜드 파워와 글로벌 IP 포트폴리오가 여전히 매력적이지만, 가격이나 경영권 한계를 어떻게 넘느냐가 관건”이라고 말했다.