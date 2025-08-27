전북 무주 국립청소년인터넷드림마을 미디어 과의존 청소년 모여 치유 캠프 학생들 “스마트폰 없는 생활도 즐거워”

[헤럴드경제(무주)=안효정 기자] 인천에 사는 김모(14) 군은 올해 1~6월까지 온라인 게임에 약 400만원을 썼다. 부모 명의의 카드로 한번에 200만원 가량을 ‘현질’(현금을 써서 게임 아이템 구매)한 적도 있다. 김군은 당시를 떠올리며 “200만원이 큰 돈이라고 생각하긴 했는데 제정신이 아니었던 때라 그냥 긁었다”고 했다.

김군이 갑자기 테블릿PC 게임에 빠지기 시작한 건 올해부터다. 특히 이번 여름엔 친구들과 절교까지 할 정도로 하루종일 게임만 했다. 14시간 내리 게임하는 날도 허다했는데 김군은 “게임을 많이 한 것 같은 기분이 들진 않았다. 14시간이 1초처럼 쑥 지나갔다”고 했다. 이런 김군의 모습을 걱정해 그의 부모는 국립청소년인터넷드림마을(드림마을) 치유 캠프 참여를 신청했다.

지난 25일 전북 무주군 안성면의 드림마을엔 김군을 포함해 32명의 중·고등학교 남학생들이 모여 있었다. 드림마을은 온라인 게임, 사회관계망서비스(SNS) 등에 중독돼 일상생활이 어려운 만 13~18세 청소년을 위해 여성가족부가 2014년 만든 치료재활센터다. 무주군 시내에서 약 24㎞ 떨어진 폐교를 고쳐 만든 곳으로 사방이 논밭으로 둘러싸였다. 현재 한국청소년상담복지개발원에서 위탁운영 중이며 참가비는 무료다.

드림마을에선 ‘미디어 과의존’ 치유 캠프가 진행된다. 청소년 사이에서 인터넷이나 스마트폰을 지나치게 사용하는 이들이 늘고 있기 때문이다. 실제 지난 6월 18일 여가부가 발표한 ‘2025년 청소년 미디어 이용습관 진단조사 결과’에 따르면 청소년 123만4587명 중 21만3243명(17.3%)이 인터넷 또는 스마트폰 ‘과의존 위험군’으로 분류됐다. 청소년 5명 중 1명 꼴로 미디어 중독 증세를 보이는 셈이다. 드림마을에 입소하면 학생들은 가장 먼저 스마트폰을 제출한다.

기자가 찾은 날(25일)은 11박 12일짜리 캠프의 11일째 되는 날이었다. 오전 11시 30분께 김군 등 학생 11명이 디지털 윤리에 대해 배우고 있었다. 상담교사가 전자칠판에 디지털 윤리와 관련된 포스터 3개를 띄우고 “각 포스터가 어떤 메시지를 함축하고 있을지 추측해보자”고 하자 학생들은 손을 번쩍 들어올렸다. 그리고선 ‘악플의 위험성을 보여주는 것 같다’ ‘사이버 폭력은 장난이 아니라 범죄라는 걸 표현하는 듯 하다’ 등 저마다의 의견을 발표했다.

같은 시간 다른 교실에선 음악 동아리 활동이 한창이었다. 학생 7명과 파란색 조끼를 입은 멘토 5명 등이 둥글게 모여 앉아 가수 아이유의 ‘가을아침’ 악보를 보며 칼림바를 연주했다. 멘토의 박자에 맞춰 학생들은 한음 한음 정확히 연주하려고 애썼다.

체육관에는 학생 12명이 리듬 줄넘기를 하고 있었다. 아이돌 그룹 투어스의 ‘첫 만남은 계획대로 되지 않아’ 반주에 따라 양발 모아 뛰기, 복싱 스텝, 좌우 벌려 뛰기, 가위바위보 스텝 등 다양한 줄넘기 동작을 연습했다.

이외에도 드림마을 치유 캠프는 ▷가족 상담 부모교육 ▷개인·집단 상담 ▷대안활동(윷놀이·보드게임·나노블럭·영화감상) ▷체험활동(덕유산 트래킹) ▷회복활동(명상) ▷특수치료 등으로 구성된다.

이날 프로그램 수료 및 드림마을 퇴소를 앞둔 32명의 학생들은 “스마트폰 없는 생활도 즐거웠다”고 입을 모았다. 밤 늦게까지 스마트폰으로 유튜브 영상을 보느라 학교에 가면 매일 졸기만 했다는 김모(16) 군은 “친구들이랑 보드게임을 하거나 만화책을 보는 시간이 재밌었다”면서 “(드림마을) 밖에 나가면 시간을 정해놓고 스마트폰을 사용할 것”이라고 했다. 그러면서 “같은 반에 스마트폰 중독 증상을 보이는 친구들이 많다”며 “친구들한테도 드림마을 치유 캠프를 적극 추천하겠다”고 덧붙였다.

입소 전 하루 평균 5~6시간씩 스마트폰 게임을 했다던 가모(19) 군은 “여기에 있는 동안 다양한 프로그램에 참여하면서 내가 아기자기하게 무언가 만들기를 좋아한다는 것을 알았다”면서 “앞으로는 스마트폰 대신 만들기를 하면 되겠다는 생각을 했다”고 전했다.

전문가들은 “캠프 이후도 중요하다”고 강조했다. 학생들이 일상으로 돌아가면 다시 스마트폰 중독에 빠질 수 있기 때문이다. 심용출 드림마을 부장(사회복지학 박사)은 “미디어 과의존 현상은 단기간에 해결될 수 없기 때문에 캠프를 수료하고 나서도 학생 본인이 심리적인 문제 등을 겪고있다 한다면 충분히 상담을 받을 수 있도록 지역사회 상담 전문기관으로 사후 연계한다”고 설명했다.