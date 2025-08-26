NH證 “안전관리 수주 경쟁력으로 직결될 것” HDC현대산업개발·DL이앤씨 주가 각각 14%, 11% 하락

[헤럴드경제=경예은 기자] 한층 강화된 노동 규제로 인해 당분간 내수보다는 수출 중심의 건설사를 중심으로 한 투자 전략이 필요하다는 시장 분석이 나왔다. 이에 따라 최근 주가에 타격을 맞은 여타 건설사들과 달리 글로벌 원전 건설 경험이 있는 현대건설이 최선호주로 분류됐다.

26일 이은상 NH투자증권 연구원은 보고서에서 “건설업종 투자 시 내수보다는 수출 중심의 건설사를 고르는 것이 합리적”이라고 밝혔다. 산업재해 엄벌 기조 및 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 개정안) 통과 등으로 건설사들의 국내 공정 진행에 난항이 빚어질 것이라는 이유에서다.

지난달 29일 이재명 대통령은 국무회의에서 포스코이앤씨의 반복적인 산업재해 사고에 대해 ‘미필적 고의에 대한 살인 아니냐’고 강도 높게 질타한 바 있다. 뒤이어 지난 9일에는 모든 산재 사망사고와 관련해 대통령실로 ‘즉시 직보’를 지시하는 등 이번 정부는 산재 근절에 강력한 의지를 보이고 있다.

이 연구원은 “여당에서 발의한 사망사고 발생 시 매출액의 3%를 과징금으로 부과하는 특별법은 소위 심의 예정”이라며 “향후 시공능력병가 내 신인도 항목이 강화되며 안전관리가 수주 경쟁력에 직결될 것으로 예상된다”고 내다봤다. 시공능력평가는 발주자가 적정한 건설 업체를 선정토록 건설 공사 실적, 경영상태, 기술능력, 신인도 등을 종합적으로 평가해 공시하는 제도를 뜻한다.

산업재해 리스크 외에도 최근 국회 문턱을 넘은 노란봉투법 역시 내수 중심 건설사에는 부정적이라는 평가가 나온다. 건설 현장은 원청인 종합건설사가 여러 하청 및 재하청 업체들과 협업하는 구조로 원·하청 교섭을 확대하는 노란봉투법이 단기적으로는 파업 및 공기지연이나 비용부담을 확대할 위험이 있다는 관측이다.

아울러 이 연구원은 “지난 1달간 HDC현대산업개발, DL이앤씨 주가가 각각 14%, 11% 하락하며 타사 대비 성과가 저조했다”며 “HDC현대산업개발의 경우 2021~2022년 붕괴사로로 인해 소송이 장기화 되고 있는 상황”이라고 했다. 또 “DL이앤씨의 경우 자회사 DL건설 사망사고로 인한 노무 리스크로 당분간 주가 고전이 불가피하다”고 내다봤다.

다만 이 가운데 현대건설은 수출 중심 건설사로 분류돼 노동 규제 리스크에서 일정 부분 자유로울 것이란 전망이다. 미국 웨스팅하우스와 파트너십을 맺은 현대건설은 글로벌 원전 수주 시장 내 경쟁력이 유효해 향후 대형원전 사업의 미국 진출 여부와 또다른 협력사 홀텍의 상장 후 기업가치 평가를 눈 여겨봐야 한다는 분석이다.

노란봉투법은 지난 24일 더불어민주당 주도로 열린 국회 본회의에서 찬성 183표, 반대 3표를 얻어 가결됐다. 이틀 뒤인 이날 오후2시30분 기준 HDC현대산업개발은 전장보다 1.96% 떨어진 2만50원에, DL이앤씨는 전장보다 2.09% 내린 4만2200원에 거래됐다. 현대건설은 직전 거래일 대비 4.04% 하락한 6만1700원을 기록했다.