영산강유역환경청, 14년 만에 주암호 발령

[헤럴드경제=박대성 기자] 광주·전남 식수원인 순천 주암호에 조류경보 관심 단계가 14년 만에 발령됐다.

영산강유역환경청(청장 김영우)은 주암호 조류경보(관심단계) 발령을 하고 녹조 확산 방지를 위해 관계기관 합동으로 총력 대응하고 있다고 26일 밝혔다.

아직은 관심단계(2회 연속 채취 시 유해남조류 세포수가 1,000세포/mL 미만인 경우) 수준으로 생태계에 즉각적인 위협요인은 아니지만, 폭염이 지속될 시 조류가 급증할 수 있는 상황이다.

타 지역과 달리 광주·전남지역은 2011년 이후 단 한 차례의 조류경보도 발령되지 않은 만큼 수질이 양호한 상태를 유지해 왔으나, 최근 연이은 폭염과 집중 강우의 영향으로 조류가 급증한 것으로 분석된다.

이에 영산강유역환경청은 전날 지자체, 수자원공사 등과 함께 녹조 대응 회의를 진행하였으며, 회의 과정에서 논의된 기관별 대응 체계를 적극 추진해 나갈 계획이다.

주 2회 선박을 활용해 녹조를 교란하고, 물순환 장치도 추가 가동(19대→26대)하고 있다. 집중호우로 떠밀려온 수면 부유물도 지속 수거 중이며, 취수구까지 조류가 확산되지 않도록 호소 상류에 차단막을 설치했다.

녹조 확산으로 인해 상수원 수질에 영향을 미칠 경우, 취수구 수위 조정, 조류 독소 및 냄새 물질에 대한 정수처리 강화 등 수돗물에 대한 안정성을 확보할 계획이다.

영산강환경청 측은 향후 비가 내려 수온이 낮아지고 남조류 세포 수가 줄어들면 조류경보를 해제할 방침이다.