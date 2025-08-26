3기 준감위 정례회의 앞서 발언 “삼성생명 회계처리, 신중하고 철저하게 검토한 바 있어” “최지성 사면, 오랜 사법리스크 족쇄 벗어나” “이재용 회장, 기업 발전 위해 국내외 방문”

[헤럴드경제=박지영 기자] 이찬희 삼성 준법감시위원회(준감위) 위원장이 삼성생명 회계처리와 관련해 “(준감위) 정기 회의 뿐만 아니라 비정기 회의도 여러 차례 열어 충분히 검토했다”며 “신중하고도 철저하게 검토했다”고 강조했다.

26일 서울 서초구 삼성생명 사옥에서 열린 준감위 정례회의에 참석하기 전 기자들과 만난 이찬희 준감위 위원장은 회계처리와 관련 “회사 측으로부터 여러 차례 직접 보고도 받고 서면 보고도 받는 등 충분히 검토했다”며 “혹시라도 있을지 모를, 저희가 빠뜨린 부분이 있을까봐 오늘 그 부분에 대해서 간단하게 보고를 받고 논의할 생각이 있다”고 언급했다.

준감위는 이날 삼성생명의 계열사 주식 회계처리 방식에 대해 논의할 예정이다. 최근 한국회계기준원과 정치권을 중심으로 삼성생명의 삼성화재 보유 지분 회계처리에 문제 제기가 이뤄진 바 있다. 이와 관련, 금융감독원은 최근 비공개 전문가 간담회를 열어 삼성생명의 회계 처리 방식이 적법하다는 의견을 낸 바 있다.

이 위원장은 이어 “준감위에 대해 여러 생각을 가지고 계시겠지만 저희 나름대로 정해진 절차가 있다”며 “그 절차에 따라서 신중하고도 철저하게 검토하고 있다는 점에 대해서는 확실하게 말씀드릴 수 있다”고 설명했다.

아울러 국회에서 통과된 노란봉투법과 상법 개정안에 대해선 이 위원장은 “법이 시행되지 않아 준감위 차원에서 어떤 문제점이 있는지에 대해서 구체적으로 검토한 적은 없다”고 했다.

그러면서도 “법조인으로서 의견을 말씀드린다면 기업이 새로운 환경에 처해졌다고 보여진다. 새로운 환경에 기업과 근로자가 모두 적응하는 시간이 필요하다고 생각된다”며 “특히 근로자 입장에서는 지금까지 기업과의 관계에서 약자의 입장에 있었다고 평가되기 때문에 법률 집행을 관심 가지고 지켜보겠다”고 밝혔다.

최근 최지성 전 삼성그룹 미래전략실 실장의 특별 사면에 대한 질문도 나왔다. 이 위원장은 “삼성이 가지고 있던 오랜 사법리스크의 족쇄에서 벗어난 것으로 생각된다”며 “삼성이 좀 더 준법 경영에 최선을 다할 새로운 시작이라고 생각한다”고 말했다.

‘이재용 삼성전자 회장이 경제사절단으로 미국 방문 중인데 복귀한 후 가장 시급하다고 생각하는 지점’을 묻는 취재진의 질문에 그는 “외국으로도, 국내 사업장으로도 방문하는 가장 큰 이유는 기업의 발전이라고 생각한다”며 “글로벌 환경에 적응하는 과정에서 혹시 준법 위반이 있을 경우 준감위가 그 부분을 좀 더 자세하게 살펴보도록 하겠다”고 밝혔다.