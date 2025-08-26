[헤럴드경제=함영훈 기자] 10년전 가을 잠실에는 좀비만 상륙하더니, 강산이 한번 변한 2025년엔 좀비는 초강력 호러 마리오네트로 진화하고, 괴물형 포켓몬까지 가세해 석촌호수 롯데월드 축제장에 난입한다.

롯데월드 어드벤처는 9월 6일(토)부터 11월 16일(일)까지 72일간 ‘포켓몬 월드 어드벤처 : 고스트 대소동’을 진행한다.

이번 시즌 축제는 실내 공간인 어드벤처와 야외 매직아일랜드의 콘텐츠를 각각 구분해 개최, ‘큐티 호러’와 ‘리얼 호러’가 공존한다. 호러 일색이었다가 근년들어 큐티 호러가 등장하기 시작했다. 호러가 진화하듯, 큐티가 얼마나 진화했는지 궁금하다.

어드벤처에서는 ‘고스트타입 포켓몬’들이 소동을 벌인다는 컨셉트로 특별한 볼거리를 제공하며, 매직아일랜드는 마리오네트·거대 좀비 등 오싹한 호러 요소들로 가득 메워져 극강의 공포를 선사한다. 방문객들의 취향에 맞춘 콘텐츠를 제공하는 한편, 정반대 성격의 두 콘텐츠를 모두 경험해 볼 수도 있어 흥미를 배가시켰다.

어드벤처 내부 곳곳에서는 고스트타입 포켓몬이 다채로운 포토존과 체험 공간으로 방문객들을 맞이한다. 이는 롯데월드와 포켓몬이 전개하는 세 번째 에피소드로, 어드벤처에 고스트타입 포켓몬이 갑자기 들이닥치며 본격적인 시즌 축제가 시작한다. 특히, 만남의 광장에 위치한 ‘팬텀의 그림자 저택’에서는 다양한 포켓몬들이 준비한 신비로운 그림자 놀이가 펼쳐져 눈길을 사로잡는다.

축제를 더욱 실감나게 즐길 수 있는 고객 참여형 공연과 특별 이벤트도 준비했다.

먼저 롯데월드 어드벤처 최초의 포켓몬 스테이지 쇼인 ‘포켓몬 월드 어드벤처 : 고스트 파티’를 주목해보자. 고스트타입 포켓몬, 피카츄 등 여러 포켓몬들이 신나는 댄스파티를 벌인다는 스토리를 기반으로, 중독성 있는 안무로 구성된 고객 참여형 플래쉬몹 공연이다.

이번 공연은 어드벤처 1층 가든스테이지에서 진행하며, 평일은 일 1회(오후 4시 10분), 주말 및 공휴일에는 일 2회(오전 11시 30분, 오후 4시 10분) 편성해 운영한다.

호러 콘텐츠뿐 아니라 롯데월드 어드벤처 퍼레이드 코스에서는 매일 가족 고객을 타깃으로 한 화려한 퍼레이드도 선보인다. 오후 2시에는 롯데월드 어드벤처의 대표 캐릭터인 ‘로티’와 ‘로리’를 주인공으로 한 ‘Let’s Play 로티스 어드벤처 퍼레이드’가, 오후 7시 30분에는 총천연색 빛의 축제 ‘월드 오브 라이트’ 를 진행한다. 낮과 밤 상반된 분위기의 퍼레이드는 그 어느 시간대에 즐기더라도 모두의 눈과 귀를 만족시킨다.

모험과 신비의 나라를 완성했던 매직아일랜드는 올 가을 시즌, 저주 받은 인형들이 가득한 좀비 마을 ‘호러아일랜드 : 좀비 월드’로 변한다.

스페인해적선 광장 앞 ‘통제구역 A’에서 시작해 음산한 오버브릿지를 건너면, 거대 마리오네트 피에롯 조형물이 좀비 월드 입구에서 호러의 세계로 초대한다. 메인브릿지에 들어서면 좀비들이 장악해 폐허로 변해버린 ‘호러 스트리트 2번가’가 눈 앞에 펼쳐진다. ‘호러아일랜드 : 좀비 월드’ 곳곳을 거닐다 보면, 좀비 형상의 나무 뿌리 무덤부터 스산한 붉은색 조명까지 세심하게 마련된 호러존들이 공포감을 조성한다. 또한 매일 저녁 좀비 분장을 한 연기자들이 ‘호러아일랜드 : 좀비 월드’ 전역을 배회하다 깜짝 등장해 방문객들에게 짜릿한 공포를 선사하며, 포토타임까지 진행한다.

작년에 첫 선을 보이며 큰 호응을 얻었던 호러 공연 ‘스트리트 호러 쇼 : 더 마리오네트’도 한층 더 업그레이드해 선보인다. 사라진 딸을 그리워하다 인형을 만들어 마을에 저주를 내린다는 스토리로 전개되는 이번 공연은 좀비 배역을 새로 투입해 호러 요소를 강화했다. 이 공연은 스페인해적선 광장 앞에서 매일 오후 8시 20분에 진행한다.

이 외에도 퍼포먼스 및 포토타임 중심의 호러 공연 ‘스트리트 호러 포토타임’과 오랜 사랑인 사라를 찾아 떠나는 드라큐라의 이야기 ‘드라큐라의 사랑’ 공연도 함께 즐겨보자. ‘스트리트 호러 포토타임’은 일 2회(오후 5시 30분, 오후 7시) 매직아일랜드에서, ‘드라큐라의 사랑’은 매일 오후 6시 가든스테이지에서 열린다.

감각을 자극해 생동감 넘치는 공포 체험이 가능한 몰입형 호러 체험 공간 ‘기묘한 아파트’도 준비했다. 암전된 공간에서 3D 입체 음향, 촉감 요소, OLED를 활용한 시각 요소까지 온 감각을 깨우는 콘텐츠로 오싹하고 스릴 있는 경험을 선사한다. 해당 콘텐츠는 매직캐슬 3층에서 체험 가능하며, 온라인 예약제로 9월 19일(금)부터 11월 16일(일)까지 운영한다.

호러 분위기를 제대로 만끽할 수 있는 시즌 한정판 굿즈와 식음료도 다양하게 준비했다. 굿즈로는 어드벤처 대표 품목인 머리띠, 팔찌, 키링 등 호러 콘셉트가 접목된 신규 아이템 20종과 랜덤 뱃지, 피규어, 가방 등 포켓몬을 활용한 26종의 귀여운 아이템까지 폭넓게 선보인다.

식음 메뉴로는 좀비 테마를 적용한 음료, 간식, 식사류를 마련해 축제의 몰입감을 더했으며, 고스트타입 포켓몬을 활용한 음료와 아이스크림도 선보여 먹는 재미와 보는 즐거움을 동시에 안겨준다.

두 가지 유형의 호러가 공존하는 롯데월드 어드벤처 가을 시즌 축제를 알뜰하게 즐길 수 있는 프로모션도 준비했다. 먼저, 9월 한 달간 균일가 생활용품점 ‘다이소’와 함께 특별 프로모션을 진행한다. 다이소몰 또는 다이소 매장에서 1만 원 이상 물품 구매 시, 링크를 통해 최대 42% 할인된 가격으로 롯데월드 어드벤처 입장권을 구매할 수 있다. 이번 프로모션은 롯데월드 어드벤처를 포함한 롯데월드 전 사업장(어드벤처·어드벤처 부산·아쿠아리움·서울스카이·워터파크)에 적용된다.

또한 이용 실적을 충족한 롯데월드 제휴카드로 결제 시 본인 최대 55%, 동반 1인 30% 할인 혜택을 제공하며, SKT 전 회원에게는 본인 최대 55%, 동반 3인 30% 할인 혜택과 동시에 츄러스 1개도 함께 증정한다. 프로모션 기간과 대상 관련 자세한 내용은 9월 1일(월)부터 롯데월드 공식 홈페이지서 확인하면 된다.