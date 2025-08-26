2024 성별영향평가 종합분석 결과 정책 개선 이행 4000건...이행률 53.9%→57.4%

[헤럴드경제=안효정 기자] #1. 울산광역시는 조선소, 예비군 훈련장 등에 ‘찾아가는 마음 안심 버스’를 운영했다. 업무시간 제약으로 정신건강 검진·상담사업 대상에서 소외되는 남성 근로자들을 고려해서다.

#2. 과학기술정보통신부는 국가연구개발과제 참여 연구자가 육아휴직할 경우 기관 부담 건강보험료, 퇴직급여충당금 등을 연구개발비로 지원할 수 있도록 했다. 여성 과학기술인 또는 비정규직 연구자 등의 경력단절을 예방하기 위함이다.

26일 여성가족부는 이처럼 중앙행정기관과 지방자치단체에서 추진한 법령, 사업 등 총 2만6468건에 대해 ‘2024년 성별영향평가’를 실시하고 해당 결과를 발표했다.

정책개선을 추진하기로 결정한 6986건의 이행률은 57.4%로, 전년(53.9%)보다 3.5%포인트 올랐다.

성별영향평가는 성별의 차이가 차별이 되지 않도록 하기 위해 법령과 사업 등 정부 주요 정책을 수립·시행할 때 성별에 미치는 영향을 분석하는 제도다. 분석 결과를 정책 개선에 반영해 남녀 모두가 평등하게 정책의 혜택을 받을 수 있도록 한다.

지난해 성별영향평가에 따른 주요 정책개선 사례를 보면 일·생활 균형을 확산하고 폭력을 예방하는 정책이 강화됐다.

기획재정부는 근로자 본인이나 배우자에 대한 출산·보육 관련 급여를 지급할 때 적용되는 소득세 비과세 기준을 완화했다. 출산·보육 급여 월 20만원 이내였던 소득세 비과세 기준을 출산 급여에 대해선 전액(출산 후 2년 이내), 보육 관련해선 월 20만원 이내로 확대했다.

행정안전부도 자동차 취득세 감면 기준을 낮췄다. 기존 3자녀 이상 양육자 면제에서 2자녀 이상 양육자 50% 경감으로 완화했다.

고용노동부는 고용시장에서 나타나는 성별 격차를 해소하기 위해 지자체장이 지역일자리 공시제 추진계획이나 일자리 목표를 수립할 때 여성고용률을 포함하도록 했다.

강원특별자치도는 응급처치 교육 시 질환 및 성별 특성을 고려해 사업을 운영했다. 여성은 응급상황 대처 교육 기회가 많지 않고 남성은 높은 심혈관질환 사망률을 보였다. 이에 따라 응급처치 교육 홍보를 강화하고 보건소, 평생교육기관, 새마을 부녀회 등을 통해 중년 유배우자 여성 참여도를 높였다.

국방부는 국방 성폭력 예방·대응 정보 시스템을 구축했다. ▷대면·유선 방식이 아닌 24시간 앱 ▷누리집을 통한 온라인 성폭력 신고 ▷표준화된 상담일지 기록 체계 제공 등으로 군 내 피해자 지원을 강화했다.

경상남도 거창군·하동군은 외국인 근로자의 안전을 위해 농업기숙사 생활환경 조성에 힘썼다. 농업근로자 기숙사 내에서 폭행·성폭력을 행한 경우 퇴사 조치할 수 있도록 근거를 마련하는 등 조례를 제정했다.

여가부는 이날 열린 국무회의에서 이런 내용이 담긴 ‘성별영향평가 종합분석 결과’를 보고했다. 여가부는 이번 결과보고서를 이달 말 말 국회에 제출하고, 부처 사이트에 우수사례를 공유할 예정이다.