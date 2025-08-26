제주대병원, 권역모자의료센터 첫 지정 기관당 최대 4억5000만 원 지원…산모·신생아 통합치료 본격화

[헤럴드경제=김용훈 기자] 보건복지부가 지역 분만 공백을 줄이고 고위험 산모·신생아 진료 역량을 강화하기 위해 지역모자의료센터 10곳에 ‘분만 기능 강화 사업’을 본격 지원한다. 이번 조치로 해당 기관들은 24시간 분만과 신생아 통합치료가 가능한 기반을 갖추게 됐다.

보건복지부는 27일 지역모자의료센터 10곳을 선정해 전문의 상시 당직 체계를 운영하고, 산모와 신생아가 야간에도 안전하게 진료받을 수 있도록 국비와 지방비를 지원한다고 밝혔다. 올해는 기관당 1억5000만원이 지원되며, 내년부터는 4억5000만원으로 늘어난다.

지역모자의료센터는 그간 조산아·저체중아 등 고위험 신생아 치료에 집중해왔지만, 올해부터는 중증도에 따른 모자의료 전달체계 개편으로 임산부 진료와 분만까지 확대됐다.

정부는 분만 역량을 보강해 산모와 아기를 한 공간에서 통합적으로 치료할 수 있는 체계를 마련했다.

특히 제주지역은 그동안 권역모자의료센터가 없어 고위험 산모와 신생아 진료에 한계가 있었지만, 이번에 제주대학교병원이 권역모자의료센터로 지정되면서 상황이 달라졌다.

제주대병원은 시설·장비 구축비 10억원과 매년 운영비 6억원을 지원받아 산모-태아 집중치료실(MFICU)을 확충하고, 응급·고위험 분만의 최종 수용기관 역할을 맡는다.

정통령 복지부 공공보건정책관은 “지역모자의료센터에 대한 지원 확대와 제주권 권역모자의료센터 지정으로 전국 산모와 신생아가 사는 지역에서 안심하고 분만할 수 있는 환경이 마련될 것”이라며 “고위험 산모와 신생아에게 적시에 의료서비스를 제공하기 위한 다각적인 방안을 추진하겠다”고 말했다.