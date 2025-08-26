홍수·가뭄 예방 효과·지역 수용성 정밀 재검토 세계문화유산 반구대암각화 침수 방지 수문 설치 논의

[헤럴드경제=김용훈 기자] 김성환 환경부 장관이 낙동강 신규댐 후보지를 직접 찾아 지역 의견을 듣고 세계문화유산으로 등재된 울산 반구대암각화 보존 방안을 논의했다.

26일 환경부에 따르면 김 장관은 이날 오전 경북 예천 용두천댐 후보지를 시작으로 김천 감천댐, 청도 운문천댐, 울산 회야강댐 등 낙동강권역 내 4곳의 신규댐 후보지를 차례로 점검했다.

신규댐 건설과 문화재 보존을 둘러싼 지역 갈등이 수자원 정책의 핵심 현안으로 부상한 가운데 지난해 정부가 발표한 14곳의 신규댐 후보지 가운데 지역 갈등이 두드러진 낙동강 수계 후보지를 우선 검토하기 위한 차원이다.

김 장관은 현장에서 지자체·시민단체·주민 등 이해관계자들의 의견을 청취하며 “신규댐의 홍수·가뭄 예방 효과와 지역 수용성을 정밀하게 재검토하겠다”며 “지역과 소통하면서 합리적인 댐 추진 방향을 마련하겠다”고 강조했다.

이어 그는 울산 울주군의 반구대암각화를 방문해 보존 대책을 논의했다. 반구대암각화는 지난 7월 세계문화유산으로 등재됐지만 최근 집중호우 때 반복적으로 침수되는 문제가 발생했다. 환경부는 사연댐 방류량을 일시적으로 두 배 이상 확대했지만, 근본적인 해결책으로 사연댐 수문 설치를 추진 중이다.

김 장관은 한국수자원공사로부터 수문 설치 계획을 보고받은 뒤 “세계문화유산 보존을 위해 울산·대구 등 지역 간 협력을 강화하고, 낙동강 수계 전반의 물 문제도 원만히 합의될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.