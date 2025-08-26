[헤럴드경제=김유진 기자] 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 첫 정상회담을 두고 국내 증권가는 ‘성공적 회담’이었다고 긍정적으로 평가했다. 각종 변수가 예상됐던 회담이 무난하게 마무리 되면서 증시가 불확실성 리스크를 털어냈다는 평이다.

박상현 iM증권 연구원은 26일 발간한 보고서에서 “이번 한미 정상회담은 우리 측이 미국에 무엇을 얻어내는 것보다 방어에 초점을 맞춤 회담이었음을 고려하면, 방어에 일정 부분 성공한 회담”이라고 분석했다.

이어 “언제든지 트럼프 행정부의 추가 청구서가 날아올 수 있다고 생각하지만 우려보다 무난히 정상회담이 종결됐다는 점에서 한미 간 통상·안보 이슈 등이 당장 한국 경제와 금융시장에 또 다른 악재로 작용하지 않을 것”이라고 내다봤다.

간밤 회담을 앞두고 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “한국에서 숙청 또는 혁명이 일어나는 것처럼 보인다”며 “그것을 받아들일 수 없고 거기서 사업을 할 수 없다”는 돌발 발언을 쏟아냈다.

그러나 실제 회담장에서는 이를 ‘오해’라고 일축하며 양국 간 대화를 화기애애한 분위기로 이끌었다.

한지영 키움증권 연구원도 “난무하던 온갖 비관적 시나리오가 있었지만 달리 실제 회담은 조선 분야 협력과 북한 문제, 에너지 문제 등 여러 의제를 큰 문제 없이 논의하는 자리였다”고 말했다.

조연주·나정환 NH투자증권 연구원도 “한미 지도자 간에 서로 칭찬과 찬사를 통한 훈훈한 분위기가 조성됐다”며 “우려와 달리 긍정적으로 마무리됐다”고 평했다.

두 연구원은 “이를 통해 미국과의 외교 갈등 불확실성은 해소됐으나, 한국에 대한 관세율 15%와 미국에 대한 3500억 달러 규모 투자를 완화할 수 있을지는 계속해서 지켜봐야 한다”고도 덧붙였다.

업계에서는 이번 회담을 계기로 강화될 한미 산업 협력에 주목했다.

조연주·나정환 연구원은 “조선·원자력·항공·액화천연가스·핵심 광물 등 총 6개 전략 산업 분야에서 대규모 협력 양해각서(MOU)가 체결될 가능성이 크다”고 말했다.

김대준 한국투자증권 연구원은 “조선, 에너지 등이 다시 관심 대상이 될 것”이라며 “대북 테마도 부상할 가능성이 존재한다”고 말했다.

그는 간밤 미국 증시에서 한국 관련 자산이 약세를 보였지만 정상회담의 직접적 영향은 아니라고 판단했다. 김 연구원은 “달러화 강세로 원/달러 환율이 1,390원으로 오르고, 한국 ETF가 약했던 영향”으로 풀이했다.

엄경아 신영증권 연구원은 트럼프 대통령이 이른바 ‘마스가’(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트를 언급하지 않은 점이 한미 조선협력 관련 기대감이 유지될 수 있는 환경을 제공했다고 진단했다.

엄 연구원은 “이번 회담은 투자 기간이 짧은 투자자들에게는 셀온(sell-on)해야 하는 이벤트란 시각이 있었던 것이 사실이나, 미국 조선업 재건을 위한 한국의 역할이 구체화 되는 시점이 미뤄지고, 단기간에 미국이 조선업 재건을 직접 하기 어렵다는 점을 알게 된 만큼 한국의 역할이 더 많아질 것으로 판단된다”고 했다.