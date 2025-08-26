중소기업 동반성장 위한 금융 지원 확대 ‘혁신 프리미어 1000’ 선정기업 우대 등

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 중소기업 맞춤형 특화상품을 강화한 결과, 올해 7월 말 기준 대출 잔액이 지난해 말보다 1조4000억원 이상 증가했다고 26일 밝혔다.

국민은행은 ‘KB중소기업 동반성장 프로젝트’의 하나로 중소기업 특화상품 개편을 추진 중이다.

지난해 KB 모아드림론, KB 우량산업단지기업 우대대출, KB 유망분야 성장기업 우대대출 등의 지원 대상과 금리 우대 혜택을 확대하는 등 지속적인 상품 개편을 진행한 결과 자금이 필요한 중소기업에 안정적인 성장 기반을 마련하는 역할을 했다고 국민은행은 설명했다.

국민은행은 3분기에도 기업별 특성에 맞는 혜택 확대를 이어간다. 우선 KB 유망분야 성장기업 우대대출의 대상으로 ‘혁신 프리미어 1000’으로 선정된 기업을 추가해 0.5%포인트의 금리우대를 제공할 예정이다. 혁신 프리미어 1000은 성장 잠재력과 혁신성을 갖춘 산업별 우수기업을 집중적으로 지원하기 위해 정부 부처와 정책 금융기관이 협력해 운영하는 국가 전략 사업이다.

‘KB굿잡 우수기업 금리우대 프로그램’은 고용노동부와 중소벤처기업부가 공동 선정한 ‘청년일자리 강소기업’과 ‘미래내일 일경험 사업 참여기업’을 대출 지원 대상으로 확대한다. 청년일자리 강소기업에는 0.8%포인트, 미래내일 일경험 사업 참여기업에는 0.3%포인트의 우대금리를 제공할 계획이다.

‘KB 수출기업 우대대출’도 국민은행에서 무역금융을 이용하거나 KB수출팩토링을 보유하고 있는 기업까지 대출 대상을 넓히고 조건에 따라 최대 0.9%포인트의 우대금리를 제공할 방침이다.

국민은행 관계자는 “중소기업에 실질적인 지원을 제공하며 생산적 금융 확대를 위해 앞장서고 있다”며 “앞으로도 단순한 금융 지원을 넘어 우리나라의 기술선도 성장을 이끌어 나갈 중소기업과 산업 생태계가 함께 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.