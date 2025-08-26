[헤럴드경제=함영훈 기자] 싱가포르항공이 한국 취항 50주년을 맞이했다. 1975년 8월 김포국제공항에서 첫 운항을 시작한 이후 싱가포르항공은 한국을 싱가포르와 세계로 연결하는 문화적, 경제적 가교 역할을 해왔다.

싱가포르는 코로나팬데믹 와중, 스마트하고 똑똑하며 안전한 나라 끼리 믿고 여행 왕래하는 ‘트래블버블’ 상호적 조약을 체결한 유일한 한국 파트너였다.

지난 50년간 싱가포르항공은 지속적인 노선 확장 및 운항 편수 확대를 통해 현재 인천-싱가포르 노선을 주 28회, 부산-싱가포르 노선을 주 4회 운항하며, 그룹 전체로는 전 세계 37개국, 125개 도시로 편리하게 연결하고 있다. 늘어나는 수요에 대응해 부산-싱가포르 노선은 2026년 2월 1일부터 주 4회에서 매일 운항으로 증편되어, 부산·울산·경상남도를 포함한 영남 지역의 접근성을 한층 강화한다.

싱가포르항공은 인천-싱가포르 노선에서 중거리형 항공기인 에어버스 A350-900과 보잉 787-10, 부산-싱가포르 구간에는 보잉 737-8s 기재를 투입해, 세계적 수준의 기내 좌석과 서비스로 승객들에게 편안한 여행을 제공하고 있다. 또한, 한국 노선에서는 한식 기내식 론칭, 국내 유명 셰프와의 협업을 통한 메뉴 개발, 한국 영화와 음악 콘텐츠, 한국인 승무원 배치 등 현지화된 서비스를 통해 한층 향상된 여행 경험을 선사한다.

또한 싱가포르항공은 2013년부터 종로장애인복지관과 파트너십을 맺고 13년 넘게 취약계층 및 장애 아동을 지원하며 지역사회를 위해 노력해왔다. 올해에도 이러한 활동의 일환으로 장애 아동·청소년 90명을 대상으로 여름맞이 지원 프로그램을 진행해, 일상 필수품과 선물로 구성된 ‘굿즈백’을 전달하며 아이들이 더욱 건강하고 상쾌한 여름을 보낼 수 있도록 했다.

지난 19일 인천국제공항에서는 ‘첫 취항일 기념 공항 이벤트’가 열려, 당일 탑승객 전원에게 기장 명의의 인증서를 비롯한 기념 선물이 제공되고, 기장과 승무원의 기념사진 촬영이 진행됐다. 또한 50주년을 기념해 오는 9월까지 싱가포르항공 웹사이트와 모바일 앱을 통해 항공권을 구매한 고객 전원에게 S$50 상당의 크리스샵 기내 면세 바우처가 증정된다. 자세한 내용은 링크를 통해 확인 가능하다.

10월부터 11월까지는 50주년 기념 특별 한식 기내식을 선보인다. 비즈니스 클래스에서는 궁중 수란채와 한우 떡갈비로 구성된 전통 한식 코스를, 이코노미 클래스에서는 우엉 불고기와 전을 제공할 예정이다.

싱가포르항공은 취항 50주년을 기념하며 세계 최고 수준의 서비스, 프로덕트 리더십, 그리고 독보적인 네트워크 연결성을 통해 고객에게 최고의 여행 경험을 제공하겠다고 밝혔다.

리 용 태트(Lee Yong Tat) 싱가포르항공 한국지사장은 “한국에서의 50년은 국내 고객과 항공업계와 함께한 의미 있는 여정이었다”라며 “이번 50주년은 국내 고객께 감사의 뜻을 전하고 한국 네트워크를 더욱 강화하기 위한 싱가포르항공의 비전을 공유하게 되어 뜻깊다. 앞으로도 고객들에게 최고 수준의 여행 경험을 제공하기 위해 끊임없이 노력하겠다”고 말했다.