지난 5월 출시한 시즌3 25만좌 판매 동일 테마로 외전 격 스핀오프 출시

[헤럴드경제=김은희 기자] 케이뱅크는 디즈니의 애니메이션 ‘릴로 앤 스티치’를 테마로 하는 궁금한 적금 시즌3 스핀오프(번외편)를 선보인다고 26일 밝혔다.

이번에 출시하는 궁금한 적금 시즌3 스핀오프는 지난 5월 선보인 ‘궁금한 적금 시즌3’의 외전 격이다. 시즌3는 지난 5월 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 협업해 ‘릴로 앤 스티치’ 스토리를 담아 출시한 바 있다.

궁금한 적금은 매일 랜덤 금리와 함께 새로운 스토리가 제공되는 한 달 만기 적금 상품이다. 31일 동안 매일 빠짐없이 입금할 경우 기본금리 연 0.7%에 랜덤 금리를 더해 최대 연 6.7% 금리를 받을 수 있다. 하루 입금 가능 금액은 최소 100원에서 최대 5만원이다.

시즌3는 ‘릴로 앤 스티치’ 스토리를 총 31편에 걸쳐 공개했는데 출시 3개월여 만에 누적 25만좌를 돌파하는 등 인기를 끌었다.

케이뱅크 관계자는 “앞으로도 궁금한 적금은 시즌을 거듭하며 새로운 테마로 차별화된 재미를 제공하겠다”고 말했다.