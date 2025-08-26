베베쿠사와 MF 계약…“현지화 역량으로 성공적 안착 기대”

[헤럴드경제=강승연 기자] 치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ 그룹이 북미와 중미를 넘어 남미 시장으로의 확장을 본격화한다고 26일 밝혔다.

지난 24일 제너시스BBQ 그룹은 본사에서 콜롬비아 현지 기업 베베쿠사(Bebeku Inc)와 마스터 프랜차이즈(MF·Master Franchise) 계약을 체결했다. 계약식에는 윤홍근 제너시스BBQ 그룹 회장과 마이클 박(Micheal Park) 베베쿠사 대표이사 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

베베쿠사는 뉴욕을 시작으로 F&B 경험을 축적했다. 현재 QSR(Quick Service Restaurant) 형태의 브랜드를 직접 운영하고 있다. 현지화 역량을 바탕으로 BBQ의 안착을 견인할 것으로 보인다.

콜롬비아는 남아메리카 대륙의 맨 북서쪽에 있는 국가로, 약 5340만명이 거주하는 남미 제2의 인구 대국이다. 젊은 인구를 중심으로 외식·글로벌 브랜드 수요가 빠르게 확대 중이다. 2023년 BBQ가 진출한 파나마와 국경을 맞대고 있어 아메리카 대륙 확장 벨트의 핵심 전략지로 평가된다.

베베쿠사 관계자들은 경기도 이천의 치킨대학에서 이뤄지는 MF 비즈니스 프로그램 교육에 참여한다. 운영 전반의 전문성과 경쟁력을 강화하고, 시장 안착과 성장 기반을 마련할 계획이다.

윤홍근 제너시스BBQ 그룹 회장은 “콜롬비아는 중미와 남미를 연결하는 전략적 교두보로, K-푸드의 글로벌 확장을 가속할 수 있는 시장”이라며 “남미 전역에 K-푸드의 맛과 문화를 전파하고, BBQ를 세계인의 사랑을 받는 브랜드로 만들겠다”고 말했다.