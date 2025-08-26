제14차 도시·건축공동위원회 개최 결과

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울 용산전자상가의 상징적 공간인 나진상가가 ‘도시재생’의 새 모델로 거듭난다. 서울시는 지난 25일 열린 제14차 도시·건축공동위원회에서 나진상가 15·17·18동 부지를 대상으로 한 지구단위계획 변경 및 특별계획구역 세부 개발계획안을 수정 가결했다고 26일 밝혔다.

이번 결정으로 한때 ‘전자제품의 메카’로 불리던 나진상가 일대는 단순 상업공간을 넘어 인공지능(AI), 로봇 등 첨단산업을 품은 업무·생활 복합공간으로 재편된다. 동시에 지역 공동체를 위한 공공기여 시설로 제2보훈회관·공영주차장·장애인콜택시 차고지가 함께 조성돼 공공성도 함께 강화될 예정이다.

세부 개발계획안에 따르면, 15동(특별계획구역 7)은 지하 8층~지상 21층 규모(연면적 2만7627㎡), 17·18동(특별계획구역 8)은 지하 8층~지상 27층 규모(연면적 15만5367㎡)로 개발된다. 두 건물은 각각 용적률 949%, 975%를 적용받아 고밀도 복합건물로 재탄생된다.

서울시는 이번 계획을 통해 낡고 쇠퇴한 용산전자상가 일대가 단순한 개발을 넘어 지역 역사성과 미래 산업을 함께 담는 도시재생 거점으로 자리매김할 것으로 기대한다. 이미 세부 계획이 확정된 12·13동 개발과 맞물려, 나진상가는 11개 특별계획구역 중 절반 이상에서 본격적인 변화가 시작된 셈이다.

특히 제2보훈회관 건립은 눈에 띄는 변화다. 서울시는 지상 9층 규모로 계획된 회관을 통해 보훈단체 권익과 복지를 지원하는 한편, 지역사회와 함께하는 상징적 공간으로 키울 방침이다. 또한 400대 이상 수용할 수 있는 공영주차장과 장애인콜택시 차고지 등도 건립해 주민 생활 편의성 역시 대폭 개선될 전망이다.

서울시는 하반기 건축 인허가 절차를 거쳐 제2보훈회관을 2030년 준공할 계획이다. 조남준 서울시 도시공간본부장은 “이번 세부 개발계획 결정으로 용산전자상가 일대가 서울의 도시경쟁력을 높이는 신산업 혁신 거점으로 거듭날 것으로 기대된다”고 했다.