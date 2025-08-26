보수공사 과정에서 상량묵서 다수 발굴

[헤럴드경제=손인규 기자] 종로구(구청장 정문헌)가 ‘서울 문묘와 성균관’ 대성전 지붕을 원형에 가깝게 복원하는 공사 준공을 앞두고, 1869년(고종 6년) 이후 156년 만에 최대 규모의 상량식을 거행했다.

조선시대 최고의 국립 교육기관인 서울 문묘와 대성전은 우리 전통문화와 학문 정신을 상징하는 국가유산으로 1963년 1월 21일 보물로 지정됐다.

그중 공자와 성현들을 모시는 대성전은 조선 태조 7년(1398)에 세워졌으나 임진왜란 때 소실되었고, 선조 35년에 재건됐다. 이후 여러 차례 보수를 거쳤으며, 현재는 종로구가 2025년 12월 준공을 목표로 복원을 진행 중이다.

약 40억원 규모의 이번 보수공사는 국가유산청의 국가 지정 문화유산 보수 정비사업에 포함됐으며 종로구와 서울시, 국가유산청, 성균관 등 관련 기관이 협력해 조선 시대 전통 건축의 정수를 되살리는 역사적인 작업이다.

특히 공사 과정에서 1602년 당시 목수들이 남긴 상량묵서가 다수 발굴돼 학술적 가치를 인정받았다. 이 기록은 지금까지 알려지지 않았던 보수 내역을 담고 있어, 복원 작업의 신뢰성과 역사성을 높이는 귀중한 자료로 평가받는다.

상량식은 건물의 뼈대인 들보(도리)를 올리는 전통 의식으로, 목조건축물에서 가장 중요한 골조인 종도리를 올리는 순간에 치러진다. 건물이 다시 태어났음을 공식적으로 알리는 상징적인 행사다.

정문헌 구청장은 “156년 만에 상량식을 거행한 이번 복원 현장은 국가유산의 가치를 새롭게 확인하고, 전통 건축기법을 계승·발전시키는 중대한 전환점이 될 것”이라고 말했다.