[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 자국 반도체 자존심인 인텔에 보조금을 지불하는 대가로 지분 약 10%를 확보한 것과 관련 “미국과 인텔 모두에 큰 이익”이라고 자평했다. 하지만 전문가들 사이에서는 “트럼프 대통령의 이른바 ‘반도체 국가주의’로 인해 인텔에 대한 정치적 개입 리스크가 커졌다”며 경영난에 빠진 인텔이 부흥하기 위해서는 정부의 투자보다 고객사 유치가 우선이라는 지적이 나온다.

24일(현지시간) 로이터통신은 복수의 전문가를 인용해 “보조금이 인텔 파운드리(반도체 수탁생산) 사업 성장에는 충분하지 않다”면서 인텔에게 필요한 것은 정부의 지분 참여가 아닌 최첨단 14A(1.4 나노급) 제조공정을 활용해줄 외부 고객사라고 보도했다.

크레딧사이츠의 앤디 리 애널리스트는 로이터에 “정부 지분 참여는 인텔이 ‘너무 커서 실패할 수 없다’는 신호일 수 있지만, 지배구조 문제와 주주 이익 훼손 우려도 커진다”고 짚었다.

서밋 인사이츠의 분석가 친가이 찬은 “인텔은 18A와 14A 노드 모두에서 충분한 고객사 물량을 확보해야만 파운드리 부문이 경제적으로 지속 가능하다”며 “정부 투자만으로는 고객사 확보 실패를 만회할 수 없다”고 진단했다.

가벨리펀드의 류타 마키노 애널리스트는 이번 거래가 바이든 행정부가 약속했던 보조금 지원보다 더 불리한 조건이라고 평가했다. 그는 “수율이 낮으면 신규 고객사가 인텔 파운드리를 사용하지 않을 것”이라며 “이는 기술적 문제를 해결하지 못한다”고 평가했다.

반도체법 보조금으로 4억3330만주 매입…트럼프 “美 반도체 미래 위한 결정”

세계 최대 시장경제 국가인 미국에서 정부가 민간 기업의 최대주주가 건 이례적인 일이다. 현재 트럼프 행정부는 인텔을 비롯해 미국 정부의 보조금을 받는 반도체 기업들에 손을 뻗치고 있다.

미국 정부는 반도체지원법(칩스법)상 보조금을 지급한 대가로 인텔 지분을 확보했다. 인텔은 트럼프 행정부는 인텔 보통주 4억3300만주를 주당 20.47달러로 총 89억달러어치에 매입하기로 했다고 발표했다. 이는 이날 종가(24.8달러) 대비 약 17% 할인된 가격이며, 인텔 지분 9.9%에 해당한다. 거래 일시는 아직 공개되지 않았다.

매수 자금은 아직 지급되지 않은 반도체 보조금 57억달러와 미국 국방부의 반도체 보안 프로젝트 지원금 32억달러에서 충당한다. 반도체지원법으로 이미 지급한 보조금 22억달러를 포함하면 미국 정부의 총투자액이 111억달러라고 회사는 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “미국(미국 정부)이 이제 더 놀라운 미래를 가진 위대한 미국 기업 인텔의 (지분) 10%를 완전히 소유하고 통제한다고 보고드리게 되어 큰 영광”이라고 밝혔다.

이에 따라 미국 정부는 인텔의 최대 주주가 됐다. 지금까지 인텔의 최대주주는 지분 8.92%를 보유한 미국의 자산운용사 블랙록이었다.

트럼프 대통령은 “나는 이 거래를 인텔 최고 경영자인 립부 탄과 협상했다”며 “미국(미국 정부)은 (획득하는) 이들 지분에 대해 아무것도 지불하지 않았으며, 현재 주식의 가치는 약 110억 달러(약 15조원)에 달한다”고 적었다. 이어 트럼프 대통령은 “이는 미국에 큰 거래이자, 인텔에 큰 거래”라고 밝혔다.

또 “인텔이 하는 일인 최첨단 반도체와 집적회로를 만드는 것은 우리나라의 미래에 근간”이라며 “다시 미국을 위대하게 만들자”라고 썼다.

중국·러시아처럼 미국도 국가 자본주의 신호탄?…“중국조차 성공 제한적”

하지만 트럼프 행정부가 지분 확보를 통해 반도체 기업의 성장을 견인하려는 시도에도 회의적인 시각이 지배적이다.

정부가 직접 개입해 기업 성장을 주도하는 것이 자유시장 체계에 맞지 않을뿐더러 성공적이지도 않다는 지적이 나온다.

지난 22일 미 워싱턴포스트(WP)는 사설에서 “미국은 중국이 되는 방식으로 중국을 이기려고 해서는 안 된다”며 “우리는 항상 해왔던 방식으로 경쟁해야 한다. 그것은 오랫동안 잘 작동해온 자유 기업 체제에 의존하는 것”이라고 보도했다.

WP는 전략적으로 중요한 제품에 대해선 산업정책이 필요하다는 주장이 있지만 산업정책은 까다로운 노력과 조건 하에서만 성공할 수 있다면서, 특정 기업과 산업에 막대한 자금을 투자한 중국도 일부의 성공만 거뒀을 뿐이라고 강조했다.

중국은 정책 개입으로 전기차에선 성과를 냈지만 부동산 영역에선 대규모 미분양 빈집을 양산하는 등 실패했고, 산업정책으로 노동과 자본이 불필요한 곳으로 쏠리면서 경제성장을 저해하고 회생 가능성이 없는 ‘좀비 기업’만 늘렸다는 지적이다.

WP는 정부의 대규모 지원으로 현재 모바일 컴퓨팅에 이어 인공지능(AI)에서도 뒤처진 인텔이 과거의 영광을 회복할 수 있을지는 예상하기 어렵다고 전망했다.

WP는 “미국이 공급망을 확보하려면, 어려움을 겪는 기업에 보조금을 지급해 언젠가는 그들이 문제를 해결하리라는 희망을 품는 것보다 더 나은 방법이 있다”면서 ‘프렌드쇼어링’(우호국 중심의 공급망 재편) 실행하라고 제언했다.

미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 전문가들을 인용해 “정부의 시장 참가가 그간 자유시장 체제의 핵심 국가였던 미국이 국가 관리 자본주의(state-managed capitalism)와 유사한 체제로 전환하는 신호탄이 될 수 있다”고 전했다.

미국 정부가 US스틸과 MP머티리얼스에 이어 인텔 지분까지 보유하게 되자 미국 경제가 중국이나 러시아와 같은 ‘국가 자본주의’를 닮아가고 있다는 것이다.

국가 관리 자본주의는 국가의 이익과 정치적 목적을 위해 정부가 시장 자유를 통제하는 체제로, 대표적인 채택 국가로는 중국이나 러시아가 꼽힌다.

조너선 레비 파리 정치대학(시앙스포) 교수는 “미국은 항상 공기업과 사기업 간의 경계를 무너뜨리는 데 대해 신중한 입장이었다”며 “전쟁이나 국가적 위기 상황에서만 예외를 뒀다”고 말했다.

데이비드 시실리아 메릴랜드대 교수는 정부가 반도체 중국 매출의 일부를 받기로 한 조치에 대해 “가장 관대하게 해석해도 성공을 위한 강탈”이라고 비판했다.

새러 바우얼리 댄즈먼 인디애나대 교수는 “정부가 한번 기업의 전략적 의사결정에 관여하고 나면 그 기업의 의사결정은 더 이상 시장 논리에 좌우되지 않게 된다”고 지적했다.

정부가 기업 경영에 개입했을 때 일반 주주를 보호할 장치가 없다는 점도 문제로 지적된다. 에드워드 록 뉴욕대 교수는 “우리에게는 지배주주가 사적 이익을 추구하거나 거액의 보상 패키지를 원하는 경우 이를 처리할 방법이 있다”며 “그러나 예를 들어 정부가 기업의 생산거점 해외 이전을 중단하라고 요구할 경우 이를 분석하고 처리할 규정은 갖고 있지 않다”고 강조했다.

그러나 백악관은 이같은 주장을 반박했다. 백악관 관계자는 인텔에 대해 “이 회사는 냄비나 프라이팬을 만드는 회사가 아니다”라며 “국가 안보에 매우 중요하기 때문에 지분 인수는 정당하다”고 설명했다.

“인텔 경영 간섭 안한다” 했지만 정치적 입김 우려

지분 확보에도 인텔의 사업 방향에 대한 개입을 일절 않겠다는 트럼프 행정부의 발표에도 향후 정치적 개입 가능성을 배제하긴 어렵다는 관측도 나온다. 하워드 러트닉 미국 상무장관은 이번 지분 확보와 관련해 “미국 정부는 인텔 경영에 간섭하지 않을 것”이라고 강조했다.

하지만 스콧 린시컴 케이토연구소 일반 경제 및 무역 정책 담당 부사장은 24일 미 워싱턴포스트(WP)에 기고한 글에서 “가장 시급한 위험은 인텔의 결정이 상업적 고려 사항보다는 정치적 고려 사항에 따라 점점 더 좌우될 것이라는 점”이라며 인텔이 정치적 입김을 받을 것이라고 우려했다. 미국 정부가 최대 주주인 인텔은 기업의 결정을 집권 정당의 목표에 맞추라는 끊임없는 압력에 직면하게 될 것이라는 지적이다.

린시컴 부사장은 “정부가 최대 주주인 상황에서, 인텔은 공장 위치 선정부터 인력 채용, 연구개발 방향까지 정치 권력의 이해에 따라 결정할 수 있다. 배당이나 자사주 매입 같은 재무 결정도 정치적으로 금기시될 수 있다”며 “전반적으로 이러한 상황은 미국 민간 기업들의 잘못된 기술 선택으로 이어져 궁극적으로 미국이 오랫동안 세계 시장에서 유지해 온 기술 지배력을 약화시킬 수 있다”고 강조했다.