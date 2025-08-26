마트·슈퍼 합병 후 첫 자체브랜드 그로서리 특화 880~4980원 구성

이마트가 ‘초저가 혁신’을 선언했다. 32년간 축적한 상품 개발 노하우를 집약해 전 품목을 5000원 이하로 구성한 새로운 PL(자체 브랜드) ‘5K PRICE(오케이 프라이스)’를 통해서다.

작년 7월 이마트와 에브리데이 합병 이후 처음 선보이는 통합 PL이다. 지난 14일부터 전국 이마트·에브리데이 370여개 매장에서 동시에 판매되고 있다. SSG닷컴 쓱배송과 이마트·에브리데이 280여개 점포에서 발송하는 퀵커머스에서도 주문할 수 있다.

이마트가 10년 만에 선보이는 PL은 가공식품과 일상용품 중심으로 ‘초저가 가격 리더십’을 구현했다. 가격대는 880원부터 4980원이다. 일반 브랜드 상품보다 최대 70% 싸다.

통합 매입과 글로벌 소싱을 활용해 가격 경쟁력을 확보했다. 통합 매입으로 기존 PL 상품 대비 매입량을 2배 이상 늘리면서 원가를 업계 최저 수준으로 낮췄다. 상품의 약 25%는 글로벌 제조사와 협업해 개발했다. 또 1~2인 가구 고객을 위해 소용량·소단량 특화 상품도 개발했다.

황운기 이마트 상품본부장은 “고객의 체감 물가를 낮추는 실질적인 혜택을 제공할 것”이라며 “통합매입을 통해 확보한 원가 경쟁력을 고객과 상품에 재투자해 수익을 창출하고 성장하는 선순환 구조를 만들 것”이라고 말했다.

이마트는 지난 14일 1차로 162종 상품을 오케이 프라이스로 출시했다. 하반기에는 250종으로 확대한다. 500㎖로 용량을 줄인 카놀라유·해바라기유는 3480원, 포도씨유·올리브유는 4980원에 판매한다.

헬시 플레저 트렌드를 반영한 저당·저칼로리·고단백 제품군도 있다. 건면을 사용해 열량을 20~30% 줄인 라면은 4봉에 2980원, 짬뽕·짜장은 4봉에 3280원에 준비했다. 저당 고추장과 제로슈거 딸기잼도 5000원 이하에 만날 수 있다. 차별화 상품으로 양파 함량이 97%인 양파칩도 내놨다.

이마트는 오는 27일까지 출시 기념 이벤트를 진행한다. 오케이 프라이스 상품 구매 고객을 대상으로 이마트 앱과 에브리데이 앱에서 경품 추첨을 통해 24k 순금 1돈, 이마티콘(이마트 모바일 금액권) 5000원을 증정한다. 이마트에서 3만원 이상 구매하면 e머니 3000점을 지급한다.