모디와 정상회담·다자회의 줄줄이 이어져 퇴임여부는 내달 윤곽 전망 이시바 “정치공백 안돼” 이유로 버티기 당내선 보수파 중심 퇴진 요구 국회선 이례적 지지 집회 교도통신 조사서 지지율 12.5%p↑·‘퇴임 반대’ 57.5%

[헤럴드경제=김영철 기자] 지난달 일본 참의원(상원) 선거 패배 이후 집권 자민당 내에서 퇴진 압박을 받는 이시바 시게루 총리가 연이은 정상외교 일정을 통해 존재감을 드러내며 국정 위기 극복을 모색하고 있다. 이시바 총리가 이끄는 내각 지지율도 뚜렷한 상승세를 보이면서 극적으로 반전의 계기를 마련할지 주목된다.

이시바 총리는 지난 20∼22일 요코하마시에서 열린 아프리카개발회의(TICAD)에 의장으로 참여했고, 23일에는 이재명 대통령과 도쿄 총리 관저에서 정상회담을 열어 한일관계를 미래 지향적이며 안정적으로 발전시켜 나가기로 했다.

24일 일본 언론과 외무성에 따르면 이시바 총리는 오는 25일 리셴룽 전 싱가포르 총리와 만나고, 29일에는 나렌드라 모디 인도 총리와 도쿄에서 정상회담을 한다.

인도 정부는 모디 총리의 일본 방문과 관련해 “이시바 총리가 사임한다면 만나기 어려울 것”이라는 의사를 일본 측에 전달했다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 전했다.

닛케이는 “8월 마지막 주에는 인도 이외에도 여러 건의 정상회담이 예정돼 있다”며 9월 하순 이후에도 유엔 총회와 말레이시아에서 개최되는 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 관련 정상회의, 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 등 정상외교 일정이 줄줄이 잡혀 있다고 설명했다.

이시바 총리는 이러한 외교 일정 등을 염두에 두고 주변에 “정치 공백을 만들 수는 없다”며 정권 유지에 의욕을 보이는 것으로 알려졌다.

닛케이는 자민당 내에서 이시바 총리가 정상외교를 퇴임 요구를 거부하는 ‘방파제’로 삼고 있다는 분석이 나온다면서 “총리 퇴진으로 정치 공백이 생기면 외교의 좋은 기회를 놓쳐 국익에 영향을 미칠 수 있다는 견해도 있다”고 소개했다.

아울러 이 신문은 이시바 총리가 참의원 선거 이후 정권 유지의 또 다른 이유로 언급했던 도널드 트럼프 미국 행정부 관세 문제와 관련해서도 자동차 관세 인하 등이 아직 실현되지 않은 상태라고 덧붙였다.

닛케이는 “이시바 총리가 외교를 명분 삼아 정권 유지를 고집한다면 자발적으로 퇴진을 표명하는 시나리오는 생각하기 어렵다”고 해설했다.

이시바 총리의 외교 일정과는 별개로 자민당은 총재 선거 조기 실시 여부를 결정하기 위한 논의를 진행 중이다.

자민당 총재 선거관리위원회는 당 소속 국회의원 295명과 광역지자체 대표 47명 등 342명을 대상으로 총재 선거 조기 실시 여부에 대한 의사를 확인할 방침이다.

만일 과반인 172명 이상이 찬성하면 조기 총재 선거가 가능해진다. 규정상 이시바 총리도 출마할 수는 있다.

하지만 조기 총재 선거 실시는 2년가량 남은 이시바 총리 임기 단축을 의미하는 것이라 이시바 총리가 입후보하기는 어려울 것으로 전망된다.

다만 참의원 선거에서 자민당이 패배한 원인을 검증하는 작업의 마무리 시점이 당초 예상됐던 이달 하순에서 내달 초순으로 미뤄지면서 총재 선거 조기 실시 여부를 판단하는 시기도 9월 중순께로 늦어질 것으로 보인다.

이시바 정권을 지탱했던 모리야마 히로시 자민당 간사장이 과거에 시사했던 대로 내달 선거 패배 검증 직후 사임하면 이시바 총리가 버티기 어려울 것이라는 관측도 나오고 있다.

자민당에서는 보수파를 중심으로 총리 퇴진을 요구하는 목소리가 이어지고 있다.

보수 성향인 고바야시 다카유키 자민당 의원은 이날 TV 프로그램에서 “이대로라면 민주주의를 부정하는 것이 될 수 있다”며 이시바 총리 퇴진을 거듭 촉구했다.

그러나 여론은 이시바 총리에게 갈수록 우호적인 분위기로 바뀌고 있다.

도쿄 국회 주변에서는 이례적으로 이시바 정권을 지지하는 집회가 열리기도 했다. 이달 초순 집회 참가자 중 일부는 이시바 총리가 퇴진하면 자민당의 보수색이 더 강해질 것을 우려했다고 마이니치신문은 전했다.

주요 언론 여론조사에서는 이시바 총리 퇴진에 반대하는 견해가 우세하고 내각 지지율도 상승세를 나타내고 있다.

교도통신이 23∼24일 1천56명을 상대로 실시한 전화 여론조사에서 이시바 내각 지지율은 전달 대비 12.5%포인트 오른 35.4%로 집계됐다.

이시바 총리가 참의원 선거 패배 책임을 지고 ‘사임해야 한다’는 견해는 전달과 비교해 11.6%포인트 줄어든 40.0%였고, ‘사임할 필요 없다’는 의견은 11.7%포인트 상승한 57.5%였다.

마이니치가 같은 기간 2천46명을 대상으로 진행한 여론조사에서도 이시바 내각 지지율은 4%포인트 오른 33%로 나타났다. 이 신문 조사에서 이시바 내각 지지율이 30%대로 올라선 것은 반년만이다.

마이니치는 “내각 지지율 회복 경향이 자민당 내 ‘총리 끌어내리기’ 움직임에도 영향을 미칠 가능성이 있다”고 해설했다.

차기 총리 후보 선호도 관련 질문에서도 이시바 총리가 21%로 1위에 올랐다.

이시바 총리가 지난 15일 패전일 전몰자 추도사에서 일본 총리로는 13년 만에 ‘반성’을 언급한 것과 관련해서는 42%가 ‘평가한다’고 답해 ‘평가하지 않는다’는 응답률 29%를 웃돌았다.