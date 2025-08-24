안전보장군 파병 계획 비판…파리, 이탈리아 대사 초치

[헤럴드경제=김영철 기자] 극우 성향의 이탈리아 마테오 살비니 부총리가 우크라이나 안전보장군 파견을 주도하는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령을 향해 모욕적 발언을 해 파리를 자극했다.

23일(현지시간) 프랑스 일간 르몽드에 따르면 살비니 부총리는 지난 20일 밀라노를 방문한 자리에서 안전보장군 파병 문제에 대해 마크롱 대통령을 겨냥해 “원하면 당신이 직접 가라. 헬멧 쓰고 방탄조끼 입고 총 들고 우크라이나로 가라”고 말했다.

살비니 부총리는 또 밀라노 방언으로 마크롱 대통령을 향해 “트램에나 매달려라”고 내뱉었다. 이는 프랑스말로 ‘꺼져라’와 ‘알아서 해라’ 사이의 의미라고 르몽드는 해석했다.

프랑스 외무부는 이튿날 에마누엘라 드 알레산드로 주프랑스 이탈리아 대사를 초치해 살비니 부총리의 이 발언에 강력하게 항의했다.

한 외교 소식통은 “대사에게 해당 발언이 양국 간 신뢰 분위기와 역사적 관계에 반하며, 우크라이나에 대한 변함없는 지원이라는 양국의 강력한 공감대를 훼손한다는 점을 강조했다”고 설명했다.

살비니 부총리는 지난 3월에도 마크롱 대통령을 향해 “미친 사람”이라는 막말을 퍼부었다.

이탈리아 연립정부 내 극우 성향 정당 동맹(Lega)의 대표인 살비니 부총리 겸 인프라교통부 장관은 친크렘린 성향으로 꼽힌다. 그는 2014년 러시아 모스크바의 붉은 광장에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 초상이 그려진 티셔츠를 입고 사진을 찍었으며, 2019년엔 푸틴 대통령을 “현재 지구상에서 가장 훌륭한 정치인”이라고 칭찬했다.

2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후엔 푸틴 대통령에 대한 발언에 더 조심스러운 태도를 취하긴 했다.

르몽드는 이번 살비니 부총리의 발언이 프랑스와 관계 복원 중인 조르자 멜로니 총리를 당황스럽게 만들 수 있다고 지적했다.

양국은 2023년 지중해 이민자 수용 문제, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 회담 문제 등에 이어 올해 초엔 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책, 우크라이나 전쟁 해법을 둘러싸고 신경전을 벌여왔다.

이후 지난 6월 초 마크롱 대통령이 이탈리아를 방문해 멜로니 총리와 회담하면서 관계 개선의 기류가 이어져 왔다.