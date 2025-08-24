김문수, 찬탄파에 손 내밀며 외연 확장 장동혁은 반탄 강성층 공략 고수 한동훈 “최악 피하자”…전략 투표 유도?

[헤럴드경제=김해솔 기자] 차기 국민의힘 대표를 선출하는 결선 투표가 24일 시작된다. 김문수 후보는 찬탄(윤석열 전 대통령 탄핵 찬성)파에 손을 내밀며 지지세 확장을 시도하는 모습인 반면, 장동혁 후보는 ‘내부 총질을 일삼는 사람들과의 통합은 무의미하다’는 취지로 강성층을 집중 공략하는 전략을 밀어붙이는 모습이다.

국민의힘은 이날부터 이틀간 당원 대상 모바일·ARS 투표(80%)와 일반 국민 여론조사(20%·역선택 방지 적용)를 통해 오는 26일 당대표 결선 최종 승자를 가린다.

김문수·장동혁 두 후보 모두 반탄(윤 전 대통령 탄핵 반대)파로 분류되나 결선 투표를 앞두고는 다소 결이 다른 선거 전략을 펼치는 모양새다. 김 후보는 찬탄파까지 포용하겠단 취지로 말하는 반면 장 후보는 찬탄파 배제 입장을 고수하고 있다.

일례로 두 후보는 전날 채널A에서 진행된 결선 TV 토론회에서 찬탄파 당대표 후보였던 조경태 의원에 대한 견해차를 보였다.

장 후보는 김 후보에게 “조 의원은 ‘500만 당원 명부를 (특검에) 내줘야 한다’, ‘당내에 내란 동조 세력이 있다’고 주장하는데 그런 분과 같이 간다는 것이 통합인가”라고 물었다.

이에 김 후보는 “대화하고 설득해야지 암세포 자르듯 잘라 내야 한다는 것은 과도한 발언”이라며 “다 잘라 버리면 국민의힘은 누구와 같이 일하나. 특히 당대표 후보로 나온 분들은 정말 소중하지 않나”라고 반문했다.

김 후보는 장 후보에게 “계속 내부 총질하는 사람을 내보내야 한다고 하는데 다 내보내면 (국회 의석수가) 100석 이하가 된다”며 “장 후보는 개헌 저지선이 무너져도 괜찮다며 국민 투표로 막자고 하지만 그건 굉장히 위험한 방법”이라고 반격하기도 했다.

아울러 김 후보는 ‘내년 선거 때 한동훈 전 대표와 전한길씨 중 반드시 한 명을 공천해야 한다면 누구로 할 것인가’라는 질문에 “한 전 대표”라고 답했다.

김 후보는 “한 전 대표는 우리 당 대표를 했을 뿐 아니라 아직 장래가 있기 때문에, 당을 필승으로 이끌 수 있는 곳에 적절하게 공천하는 것이 맞다”며 “모두 훌륭한 분이지만 한 전 대표는 우리 당 자산 중 한 사람”이라고 강조했다.

김 후보는 토론회에 앞서 탈락한 안철수 의원과 오찬 회동을 하기도 했다.

김 후보는 여의도의 한 식당에서 회동을 마친 뒤 기자들과 만나 “힘을 합쳐 내년 지방선거를 이기는 방법을 찾아내야 하지 않겠느냐는 이야기를 주로 했다”고 말했다.

한편 한 전 대표는 이날 페이스북에 “민주주의는 ‘최악을 피하기 위한 최선의 제도’”라며 “당대표 결선 투표에 적극 투표해서 국민의힘이 최악을 피하게 해 달라”고 적었다.

이를 두고 한 국민의힘 관계자는 “한때 친한동훈계였다가 완전히 돌아선 장 후보에 대해 한 전 대표 지지층의 반감도 매우 강한 것으로 알고 있다”며 “한 전 대표가 특정인을 콕 짚어 거론한 것은 아니지만, 사실상 장 후보 당선을 막기 위한 전략 투표를 당부한 것 아니겠나”라고 해석했다.