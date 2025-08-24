‘배드파파’로부터 네 자녀 양육비 못 받은 A씨 방송에 제보했다가 명예훼손 혐의로 경찰 조사 “현재 9000만원 밀려…한달벌이 인생 막막해”

[헤럴드경제=안효정 기자] 전남편으로부터 수천만원에 달하는 네 아이의 양육비를 받지 못하고 있다며 TV 프로그램에 출연해 억울함을 토로한 40대 양육자가 형사처벌을 받을 위기에 놓였다.

24일 헤럴드경제의 취재를 종합하면 지난 5월 서울 서부경찰서에 40대 양육자 A씨를 사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 수사해달라는 고소장이 접수됐다.

이는 전남편 B씨가 제출한 고소장으로 확인됐다. B씨는 자신의 사례가 방송에 나온 것을 문제 삼았다. 경찰은 접수된 고소장을 토대로 A씨를 피의자 신분으로 불러 지난 7월 말부터 이달 초까지 두 차례 조사했다.

A씨는 “방송에서 목소리를 내면서까지 양육비 미지급 문제를 해결하고자 노력하는 사람이 있다는 것을 나와 같은 아픔이 있는 사람들에게 보여주고 싶었다”면서 “그들에게 용기를 주기 위해 공익적 차원에서 TV 프로그램에 사연을 제출한 것”이라고 말했다.

해당 프로그램은 지난 5월께 방영된 것으로 방송에서 A씨는 전남편 B씨가 약 3년 6개월 동안 양육비를 지급하지 않아 당시 기준 8000만원 가량이 밀려있다고 답답함을 호소했다.

A씨가 받지 못한 양육비는 현재 약 9000만원으로 늘어났다. 지난 2019년 5월 가정폭력과 아동폭력 등의 이유로 B씨와 15년 결혼생활 종지부를 찍고 갈라선 A씨는 자녀 넷을 홀로 키우고 있다. 이혼 당시 B씨로부터 매월 양육비 200만원을 받기로 했는데 실제 돈을 제대로 받은 기간은 2019년 6월~2021년 9월까지로 2년에 불과하다.

그사이 법정다툼도 있었다. A씨가 올린 사회관계망서비스(SNS) 글을 보고 전남편 B씨가 A씨를 상대로 명예훼손 소송을 걸었던 것이다. A씨는 “전남편 B씨가 양육비이행관리원과 본인 페이스북에 나를 음해하는 글을 올려 나도 SNS에 ‘넌 어찌됐든 범죄자다’라는 식으로 글을 썼다. 그걸로 허위사실 명예훼손이라며 날 고소했다”고 전했다. A씨는 패소해 2019년 10월 서울 서부지법에서 1심 벌금 100만원을 선고받았다.

A씨는 “아직도 투잡, 쓰리잡을 뛰면서 하루 6시간 겨우 자는 ‘한달벌이 인생’을 살고 있다”면서 “아이들이 교육비, 병원비 내기도 빠듯하다. 아이들이 클수록 들어가는 돈은 많은데 양육비를 받지 못해 막막하다”고 말했다.