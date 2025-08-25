경기 광주 도척면 소재 토지·주택 매각 두차례 유찰, 2.8억에 9월 1일 경매 시작 낙찰시 인테리어 등 추가비용 부담 가능성 현장에서 ‘유치권 행사’ 현수막 걸려 [영상=안경찬 PD]

[헤럴드경제=서정은 기자] 경기도 광주시에 준공된 지 3년에 불과한 신축 타운하우스가 반값으로 경매시장에 나왔다.

경·공매 데이터업체 지지옥션에 따르면 경기 광주시 도척면 도웅리에 있는 토지와 주택은 오는 9월 1일 3차 경매를 앞두고 있다. 최저입찰가는 감정가 5억7566만원의 49%인 2억8207만원에서 시작한다.

처음 감정가는 토지 2억3330만원, 건물 2억8244만원, 제시 외 5990만원 등으로 책정이 됐다. 땅값보다 건물값이 더 비싼 것이 눈에 띈다. 당시 공사비 인상 등의 영향으로 건물가격이 더 높게 매겨진 것으로 풀이된다.

지난 6월 23일 경매가 시작된 뒤 총 두차례 유찰을 거쳤다. 3차 경매에서 추가 유찰될 경우 4차 경매는 10월 13일에 진행된다.

2022년에 준공된 이 곳은 토지규모 88평, 주택은 3개 층 합쳐 총 59평, 제시 외물건 12평이 있다. 구조도를 보면 거실, 주방, 안방, 욕실 두 곳, 드레스룸, 정원으로 구성돼 있다.

주변 환경을 살펴보면 1.3킬로미터(km) 거리에 도궁초등학교가, 4km 거리에 곤지암중학교가 있다. 화담숲, 곤지암골프클럽, 곤지암리조트도 인근에 있다.

물건은 자차 기준 서울 도심에서는 1시간 30분 가량 소요된다. 버스정류장은 도보 10분 거리에 있지만, 버스노선이 많지 않아 대중교통 접근성이 떨어진다. 주변에 편의시설도 부족해 투자 목적보다는 실수요자에게 적합해 보인다.

고려해야할 점이 또 있다. 현재 내부 마감공사를 진행하던 중 공사가 중단돼 낙찰 시 인테리어 등 추가적인 비용부담을 져야한다. 공유도로를 통해 진출입하기 때문에 도로 지분 소유자가 누군지를 고려해 입찰에 나서야 한다는게 전문가의 조언이다.

실제 현장을 방문해보니 최근에 걸린 것으로 추정되는 현수막도 있었다. 현수막 내용에는 ‘유치권 행사·점유중’이라고 적혀있었다. 전문가에 따르면 법원 서류상은 권리상 하자가 없는 깨끗하고, 등기권리도 낙찰되면 소멸된다. 법원의 공식자료인 매각물건 명세서나 집행관 현황조사서, 감정평가서 등에도 유치권 신고에 대한 부분이 기록돼 있지 않다고 한다.

하지만 현장에서 만난 입주권 행사 점유 관련자는 “해당 물건에 미지급된 노임 및 공사대금 문제가 복잡하게 얽혀있다”며 “추가 비용이 예상보다 더 들 수 있다”고 했다. “경매신청자가 낙찰 발생시 경매 취하할 의사가 아주 높다”고도 덧붙였다. 이번 물건은 경매를 신청한 사람이 2순위 근저당권자다.

강은현 법무법인 명도 경매연구소장은 “이번 물건은 1순위 근저당권자 전액 배당받고 2순위 근저당권자에게도 잉여로 배당되는 몫이 있어야한다”라며 “2순위 근저당권자가 낮은 낙찰로 인해 배당을 적게 받는다면 경매를 취하할 수도 있지만, 이럴 경우엔 낙찰자의 동의가 있어야 하기 때문에 실제로 취하가 되는 것은 다른 문제”라고 말했다.

강 소장은 이어 “이런 경우 경매 진행 전까지 법원의 문서 열람을 통해 경매신청 채권자가 경매를 취하하지 않는지도 체크해야한다”며 “이처럼 특이한 사례가 있을 수 있기 때문에 직접 현장을 가서 살펴보는 의미를 보여주는 물건”이라고 말했다.