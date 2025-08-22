동호초 경사로 및 급커브 위험 구간에 SB1 등급 차량용 방호울타리 172m 설치 율화유치원 등 7개 시설, 9개 구간 내 노후 및 훼손된 보행자용 방호울타리 교체 및 신설

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 어린이 등하굣길 교통사고 예방과 안전한 보행 환경 조성을 위해 ‘어린이보호구역 방호울타리’를 정비했다고 밝혔다.

‘방호울타리’는 도로에서 발생하는 보행자 교통사고를 예방하기 위한 시설물로 어린이보호구역과 보행자가 많은 지역에 설치해 무단횡단을 방지, 운전자의 시선을 유도해 가시성을 높이는 효과가 있다.

구는 어린이보호구역 보행자 안전 강화 대책의 하나로 율화유치원, 성심유치원 등 7개 시설, 9개 구간에 노후되거나 차량 충돌 등으로 파손되어 흔들리는 보행자용 방호울타리를 교체하거나 신규 설치했다.

특히, 동호초 어린이보호구역 매봉길 구간은 2024년 11월 승용차량 방호울타리 충돌 사고가 발생했던 경사로 및 급커브 위험 구간으로, 어린이 통학로 안전성 강화를 위해 차량용 방호울타리(172m)를 설치했다.

해당 구간에 설치된 ‘차량용 방호울타리’는 보행자용 방호울타리와 달리 차량 방호성능을 갖춘 SB1 등급의 시설물로, 8톤 트럭이 시속 55km로 15도 각도에서 충돌해도 차량의 보행 공간 침입을 방지하여 보행자를 안전하게 보호할 수 있도록 설계된 울타리다.

이런 높은 안전성 덕분에 어린이들의 안전한 통학로 확보에도 크게 기여할 것으로 기대된다.

정원오 성동구청장은 “어린이보호구역 내 교통사고는 작은 실수도 큰 사고로 이어질 수 있는 만큼, 선제적인 안전대책이 매우 중요하다”며 “앞으로도 교통안전시설을 지속적으로 확충·정비하여 어린이들이 안심하고 통학할 수 있는 보행 환경을 조성하겠다”고 말했다.