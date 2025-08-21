7월 세제개편안서 빠졌던 국내생산촉진세제 ‘국내 생산 기반 확보를 위한 세제지원 방안’ 검토 통상규범 충돌 등 제도 설계 고려사항 파악 예정 연구용역 완료 후 내년 세제개편안에 담길 가능성

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 이른바 ‘한국판 인플레이션 감축법(IRA)’으로 불리는 국내생산촉진세제(생산세액공제) 제도를 도입하기 위한 작업에 본격 착수했다. 이 제도는 이재명 대통령의 ‘1호 산업’ 공약이자 반도체·이차전지 등 첨단산업 지원 수단으로 주목받고 있다.

정부는 올해 말까지 연구용역을 마친 뒤 그 결과를 바탕으로 제도 설계를 구체화할 계획이다. 이에 따라 내년 세제개편안에 관련 내용이 포함될 가능성이 크다는 관측이 제기된다.

21일 관계 부처에 따르면 기획재정부는 이날 ‘국내생산기반 확보를 위한 세제지원 방안 검토’ 연구용역을 추진하기 위한 사전규격을 공개했다. 이번 연구는 연말까지 결과를 도출하는 것을 목표로 추진된다.

생산세액공제는 기업의 투자나 연구개발(R&D) 비용이 아니라 실제 생산량에 비례해 세액을 공제하는 방식을 말한다. 반도체·이차전지 등 첨단 전략기술 제품을 국내에서 생산하는 기업이 혜택을 보게 된다. 미국은 IRA를 통해 청정에너지 투자 확대 및 공급망 강화를 지원하고 있으며, 일본은 저탄소 전환(GX)과 경제안보 분야를 대상으로 ‘전략물자 국내생산 촉진세제’를 도입해 국가 차원의 전략산업 육성에 활용하고 있다.

우리나라 역시 국가전략기술 연구개발과 투자에 대한 세제 지원을 확대해 왔으나, 최근에는 생산세액공제 방식이 필요하다는 의견이 커지고 있다. 정부는 이에 따라 해외 제도의 심층 분석과 함께 통상 규범과의 충돌 가능성, 지원 품목 기준, 공제 방식 설계 등 종합 검토에 나서기로 했다.

이번 연구용역에서는 ▷해외제도의 관련 법안 번역과 구조 분석 ▷도입 과정에서의 논의 내용 연구 및 세수 효과 파악 ▷통상 규범과의 충돌 가능성 및 대응 사례 등에 대한 분석이 이뤄진다.

아울러 ▷제도 도입 시 적합한 지원품목 기준 마련 ▷적정 공제 방식(생산량당 일정 단가 또는 생산비용 중 일정 비율) 비교 ▷외국기업의 제도 남용 방지 방안 ▷자유무역협정(FTA) 체결국 등 해외의 대응 예측도 주요 검토 과제에 포함됐다. 이는 단순 제도 도입 여부를 넘어 세제 설계와 국제 통상 규범 간 균형을 맞추기 위한 사전 정지작업으로 풀이된다.

기재부는 연구 결과를 향후 세법 개정 등 정책 결정의 기초 자료로 활용한다는 방침이다. 기재부 관계자는 “해외 사례를 검토하는 동시에 통상 규범 충돌 여부를 파악하는 게 핵심”이라며 “연구를 통해 도입 가능성을 가늠하고 제도 설계의 큰 그림을 그릴 수 있을 것”이라고 말했다.

연구용역 결과를 토대로 법안 작업까지 신속히 진행될 경우, 내년 세제개편안에 한국판 IRA가 포함될 가능성이 크다는 관측이 나온다.

한국판 IRA 도입은 이 대통령의 대선 공약이기도 하다. 이 대통령은 대선 후보 시절인 올 4월 첫 공식 일정으로 SK하이닉스 이천캠퍼스를 찾아 “국내에서 생산·판매되는 반도체엔 최대 10%의 생산세액공제를 적용해 반도체 기업에 힘을 싣겠다”고 밝혔다.

다만, 지난달 발표된 새 정부의 첫 세제개편안에는 관련 내용이 포함되지 않았다. 정부는 기존 세제지원 틀을 바꾸는 작업인 만큼 충분한 해외 사례 분석과 통상 규범 검토가 선행돼야 한다는 판단 하에 관련 발표를 보류한 것으로 전해졌다. 세수 부족 우려와 세계무역기구(WTO) 보조금 협정 위반 등 통상 마찰 가능성도 세제개편안에서 제외된 배경으로 거론된다.

이와 관련해 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 지난 6일 열린 국회 기획재정위원회 전체회의에서 국내생산촉진세제 추진 여부를 묻는 질의에 “전문가들과 검토하고 있다”며 “검토가 끝나는 즉시 정부가 할 수 있는 부분은 준비하도록 하겠다”고 밝혔다.