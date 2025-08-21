이 기사는 헤럴드경제 회원 전용 콘텐츠 ‘초고가주택 그들이 사는 세상’에 게재된 기사입니다. 회원으로 가입하시면 더 생생하고 유익한 콘텐츠를 보실 수 있습니다.

“아침 산책을 하다 보면 세계적인 작가 작품이 눈에 들어온다. 해외 호텔이나 미술관이 부럽지 않다” ‘한남더힐’ 입주자 A씨

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울 용산구 한남동의 고급 주거단지 ‘한남더힐’은 유독 전통부자의 거주지로 이름 나 있다. 한강을 조망하는 스카이브릿지 커뮤니티 시설이나 초고층 펜트하우스는 없지만, 서울의 어떤 주거단지도 갖추지 못한 ‘도심 속 쾌적한 리조트’ 느낌을 주기 때문이다.

단지는 산으로 둘러싸여 있어, 조용하고 프라이빗하다. 현대미술의 거장 ‘쿠사마 야요이’의 호박 등 단지 내 상설 설치된 예술작품은 한남더힐 입주민만이 누리는 특권이다. 그래서일까. 한남더힐은 서울 초고가 아파트 가운데서 ‘한강뷰 없이 100억 현금 거래’ 기록을 만든 이례적인 곳이기도 하다.

한남더힐 입주민, ‘그들만의 리그’

“삼성·롯데 사장단 다수가 거주하거나 여러 채를 보유한다. 신동주 전 롯데홀딩스 부회장은 2채를 보유 중이며, 한 채는 손님용 숙소와 오피스 공간 등으로 활용하는 것으로 알려져 있다” 한남동 B공인중개사무소 관계자

거주자 면면은 화려하다. 스타트업 대표부터 쇼호스트·프로게이머까지 비교적 최근까지도 매입 사례가 이어졌다. 윤현준 잡코리아 대표·배달의민족 공동 창업자는 올해 1월 233㎡(이하 전용면적)를 109억원에 매입했으며, ‘쇼호스트계의 전지현’으로 불리는 동지현씨도 지난해 10월 235㎡를 100억원에 매입했다. 이들의 공통점은 모두 별도 근저당권 없이 현금 매입을 진행했다는 사실이다.

구광모 LG그룹 회장·김택진 엔씨소프트 대표·김광일 MBK파트너스 대표·고동진 국민의힘 의원(전 삼성전자 사장)·김기남 전 삼성전자 부회장 등 정재계 인사와 안성기·소지섭·조은정 부부·이영자·박효신 등 유명 연예인이 거주했거나 실거주 중인 것으로 알려졌다. 특히 한때 방탄소년단(BTS) 숙소로 쓰이기도 했으며, 방탄소년단 멤버 진은 해당 단지 내 한 세대를 지난 6월 현금 175억원에 매입했는데, 이는 무려 세 번째 매입이다.

그는 지난 2019년 7월 233㎡ 세대를 44억9000만 원에 매입한 데 이어, 같은 해 11월에는 206㎡ 규모 세대를 42억7000만 원에 추가 구입한 바 있다. 이번 거래까지 포함하면 진의 한남더힐 관련 부동산 자산만 260억원에 달한다.

실제 한남더힐 입주민은 단지 내 이동도 많다고 전해진다. 한남동 B공인중개사 관계자는 “한남더힐 입주민은 단지를 벗어나려고 하지 않는다”면서 “자식을 출가시킨 뒤 혹은 넓은 집의 살림 부담을 덜고 싶어서 같은 단지 소형평수로 옮기는 노부부들이 많다”고 전했다.

① 산으로 둘러싸인 ‘숨은 성채’

한남더힐은 2011년 입주한 32개 동 600가구 규모의 저층 고급 아파트 단지다. 옛 단국대학교 부지를 그대로 활용해 설계된 이곳은 한강 변 유엔빌리지와 도로 하나를 두고 마주 보고 있지만, 강변북로의 소음과 혼잡함에서 완전히 벗어나 있다.

단지 한쪽은 매봉산이 감싸고 있어 외부인이 쉽게 접근하기 어렵다. 단지 입구 한편에는 매봉산 등산로와 바로 이어지는 길도 있어, 주민들이 산책·등산로로 자주 이용한다고 한다. 한남동 A공인중개사무소 관계자는 “남산을 뒤로, 한강을 앞으로 둔 전형적인 배산임수 입지”라며 “서울 도심과 강남 모두 20분 내외에 도달할 수 있는 희귀한 위치인 데다가 지도를 놓고 봤을 때도 거의 서울 중심에 있다”고 설명했다.

실제로 동호대교와 한남대교가 가까워 강남 진입이 빠르고, 남산터널을 통과하면 시청·광화문 등 서울 핵심 업무지구와 바로 연결된다. 지하철은 6호선 한강진역·3호선 옥수역이 도보 15분 거리에 있으며, 경의·중앙선 한남역과도 가깝다.

하지만 한남더힐의 진가는 교통보다도 ‘차단된 접근성’에서 나온다. 외부인의 시선과 발길이 미치기 어려운 배치 구조는 연예인·재계 인사·정치인 등이 한남 더힐을 선택하게 만드는 핵심 요인이다.

“입주 초기에는 외교부 공관들이 살만큼 보안이 매우 치밀했다. 개인적으로 입주자의 초대를 받아도 일시적인 방문만 가능하고 촬영은 어렵다. 외부인은 단지에 발을 들이는 것조차 쉽지 않을 만큼 국내에서 프라이버시 보장이 가장 철저한 아파트” 한남더힐 시공을 맡은 대우건설 관계자

보안은 이 단지를 상징하는 단어다. 세 개의 정문에는 보안팀이 상주하며, 방문객은 출입 목적을 확인받아야 한다. 엘리베이터도 카드 인증 없이는 해당 층에 도달할 수 없다. 과거 배달 기사 사건 이후 외부인 출입 절차는 더 강화됐다.

② 고층·한강뷰보다 ‘폐쇄적 안락함’ 선택

한강 조망권이 초고가 아파트 가격을 가르는 핵심 요소로 자리 잡은 요즘, 한남더힐은 예외적인 사례다. 층수가 낮아 조망은 제한적이지만, 그 대신 단지 내부에서 모든 생활이 가능하다. 커뮤니티 시설·녹지·미술품·보안 등 ‘단지 안 완결성’이 입주민 만족도를 높인다.

한남더힐 단지 곳곳에는 국내외 유명 작가의 예술 작품이 전시돼 있다. 배리 플래니건의 ‘다이나믹한 청동토끼’, 마크 퀸의 ‘욕망의 고고학’, 베르나르 브네의 ‘두 개의 비결정적인 선’ 등 30여 점이 커뮤니티센터와 정원에 배치돼 입주민의 일상에 자연스럽게 스며든다. 조경과 예술이 결합한 이 환경은 고급 주거지 이미지를 강화한다.

2층 커뮤니티동에 따로 마련된 커뮤니티 시설은 외출이 필요 없을 만큼 여가부터 휴식까지 모든 필요한 요소를 갖췄다. 스크린골프·사우나·수영장·웰빙스파·헬스케어센터·시니어룸·게스트룸·파티룸까지 총 2층 규모로 총집합 해 있다.

③땅을 함께 사는 아파트, 용적률 120%의 힘

‘주거지의 미래 가치를 볼 때 땅의 가치가 가장 중요합니다. 한남 더힐은 최고의 입지에 지어졌습니다’ 한남 더힐을 설계한 조영수 건축가 인터뷰 (2020년 유튜브 채널 ‘스튜디오 헤이’)

한남더힐의 가치를 지탱하는 또 하나의 축은 ‘토지 지분’이다. 용적률이 120%에 불과해, 전용 72평 세대의 대지 지분이 무려 70평에 달한다. 부동산 업계에서는 이를 두고 “아파트가 아니라 토지를 사는 것과 같다”고 표현한다.

시공 관계자도 “남산 경관 위해 고도제한이 걸려 산의 70% 높이에 맞게 저층 설계를 하는 데다가 용적률도 낫지 않아 대지지분을 넓게 확보할 수 있다”고 발혔다. 또한 저밀도 설계로 인해 동 간 간격이 넓고, 단지 내 녹지 비율이 높다.

전 세대가 12층 이하의 저층 설계인 것도 특징이다. 특히 90평대 이상의 대형 평수는 3~4층에 불과하다. 복층 구조나 대형 테라스를 갖춘 세대가 많아, 단독주택 대안으로 기능한다. 주차 대수 또한 가구당 2.89대로 넉넉한 편인 데다가 모든 드롭-오프 존이 지하주차장에 마련돼 외부 노출로부터 보호된다.

대우건설 관계자는 “공간감과 프라이버시·조경·예술작품까지 통합해 완결된 형태로 고급주거 공간을 만들었다”고 했다.

사용된 고급 건축 자재도 입주 15년 차에 접어들어도 여전히 신축 같은 단지의 비결이다. 설계를 맡은 조영수 건축가는 “우리나라에서 돌이 제일 많이 들어간 현장이다. 일반 아파트는 시멘트 위에 페인트칠하는데, 이곳은 ‘라임스톤’이 다량 쓰인 데다가, 지붕은 동판으로 만들어져 시간이 지나도 누수가 생기지 않는다”며 “유럽 성당 지붕들도 이러한 방식으로 지어져 오랜 기간 버틸 수 있다”고 인터뷰에서 밝힌 바 있다.

‘복붙’ 아파트 없이 특화설계

한남 더힐은 전용면적 ▷59㎡ ▷177㎡ ▷208㎡ ▷212㎡ ▷233㎡ ▷235㎡ ▷241㎡ ▷243㎡ ▷244㎡의 다양한 타입과 약 30개에 달하는 변형 유닛으로 다채로운 평면도와 주거 유형을 자랑한다. 특히 ‘플랫폼형’·‘테라스형’·‘타워형’·‘플래이트형’으로 나뉘는 네 가지 특화 설계로, 일반적인 아파트가 같은 유형을 ‘복붙’해 층층이 올리는 구조에서 탈피해, 층·동마다 다른 구조와 평면도가 존재한다.

대형 평수의 거래 자체는 드물다. 현장에서는 실거주 목적 외에는 매매가 쉽지 않으며, 투자 목적 매입 후 장기간 보유하는 경우가 많다는 전언이다.

다만 전체 600가구 중 133가구에 불과한 소형 평형은 거래가 활발하며 수요도 다양한 편이다. 공급 당시 중대형 위주 설계 규제로 의무적으로 포함된 평형이었지만, 지금은 핵가족·전문직 1~2인 가구 수요가 몰리고 있다. 특히 김앤장 변호사들을 비롯해 전문직 종사자가 많으며, 젊은 1인 가구도 늘었다.

인근 공인중개사는 “최근 호가가 38억~40억원에 형성돼 있으며, 집주인들이 가격을 내릴 생각이 없다”며 “얼마 전 36억원 넘게 거래가 된 이후로 소강상태지만, 지속해서 매물을 주시하며 문의하는 분들이 많아 조만간 40억원 매물도 생길 것으로 보인다”고 예상했다.

한남더힐은 층고나 외관 높이로 부를 과시하지 않는다. 대신 넓은 대지지분·폐쇄적이지만 안락한 배산임수 입지·철저한 보안·예술과 조경이 결합한 환경이 그 가치를 만들고 있다. 전문가는 ‘한강 조망 없이도 초고가 거래가 가능한 국내 유일 단지이자 완결된 고급 주거의 상징’이라고 평가했다.

박합수 건국대학교 부동산대학원 겸임교수는 “외부인이 출입하기 어려운 독자적인 단지내의 커뮤니티 유지가 가능한 지역으로 사생활 침해로부터 가장 자유로운 편”이라며 “서울 핵심지에 부자들이 선호하는 요건 중 하나를 확실히 갖춘 곳”이라고 했다.