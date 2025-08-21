타이틀리스트, 2025년형 T-시리즈 아이언 4종 출시

[헤럴드경제=조범자 기자] 타이틀리스트가 2025년형 T-시리즈 아이언 4종 신제품을 전세계 동시 출시했다.

차세대 T100, T150, T350 아이언과 함께, 새롭게 합류한 플레이어 디스턴스 아이언 T250까지 총 4종으로 구성된다. 여기에 높은 탄도를 구현하는 T250 런치 스펙 모델이 더해졌다.

2025년형 T-시리즈의 라인업은 모든 샷에서 뛰어난 성능과 일관된 타구감을 구현하기 위해, 설계부터 디자인까지 전 과정을 전면적으로 새롭게 완성했다고 타이틀리스트는 설명했다.

PGA 투어에서 11년 연속 가장 많이 사용되고 있는 타이틀리스트 아이언은 최상급 투어 선수들부터 열정적인 골퍼, 그리고 전 세계 피팅 네트워크에 이르기까지 폭넓은 피드백을 반영해 개발되어 왔다.

이번 T- 시리즈 아이언은 ▷클럽 간의 볼 스피드를 유지해 일관된 거리를 제공하고 ▷모델별 최적화된 구성을 통해 분산되지 않는 일정한 샷 컨트롤을 구현하며, ▷볼 비행의 최고점을 유지하며 45도 이상의 랜딩으로 정교한 샷을 가능케 한다.

투어 선수용 T100 아이언은 단조 멀티 소재 헤드에 투어 선수들이 선호하는 디자인을 적용했다. 세트 전반에 걸쳐 향상된 성능과 뛰어난 정확성, 세련된 타구감을 구현했다.

T150 아이언은 더 빠른 볼 스피드와 공격적인 탄도를 확보하면서도 정확성과 타구감을 잃지 않도록 설계됐다. PGA 투어 안병훈이 사용하는 모델이다.

T250 아이언은 세련되고 현대적인 디자인에 압도적인 볼 스피드, 안정성, 일관성을 결합한 재정의된 플레이어 디스턴스 아이언이다. 라인업에 추가된 T250 런치 스펙은 더 가벼운 헤드와 높은 로프트를 적용해, 중·저탄도 구질을 가진 골퍼에게도 높은 발사각과 캐리, 그린에서 골프볼을 세울 수 있는 스핀 성능을 제공한다.

T350 아이언은 T-시리즈 중에서 가장 큰 헤드, 가장 빠른 페이스, 가장 깊은 CG로 관용성과 비거리를 극대화한 모델이다. 더 멀리 보내면서도 골프볼을 쉽게 띄우고, 정확한 그린 공략을 원하는 골퍼들에게 최상의 자신감을 제공한다.