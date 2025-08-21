순천만습지·국가정원 등 체류형 관광 활성화

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 최대 5만원의 숙박 할인 혜택이 제공되는 ‘2025 대한민국 숙박세일페스타’에 순천시가 참여한다.

문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 숙박 세일페스타는 이달 20일부터 시작돼 10월 30일까지 전국에서 진행된다.

순천을 포함한 전남 지역 숙박업소를 이용할 경우 7만원 이상 숙박 시 5만원, 7만원 미만 숙박 시 3만원이 할인된다.

일반 비수도권 지역 할인율과 비교하면, 순천·전남을 찾는 관광객에게는 더 큰 폭의 혜택이 주어진다. 참여 온라인 여행사를 통해 예약할 수 있다.

순천은 국내 대표 웰니스 관광지로, 순천만습지와 순천만국가정원, 선암사, 송광사, 낙안읍성 등 사계절 매력이 살아있는 관광자원을 갖추고 있다.

아울러 9월 열리는 세계유산축전과 10월 개최되는 ‘올텐가’ 축제도 예정돼 있고 늦가을에는 억새와 갈대축제 등이 예정돼 있다.

또한 별도로 운영하는 ‘남도 숙박할인 빅 이벤트’도 함께 활용할 수 있다.

두 행사는 중복 적용은 불가하지만, 첫날은 숙박세일페스타를 이용하고, 이어지는 일정은 남도 빅 이벤트를 활용하면 장기 체류에도 실질적인 할인 효과가 기대된다.

전남관광플랫폼 앱을 통해 예약 시 1박 10만원 이상 4만원, 7만원 이상 3만원, 7만원 미만 2만원을 할인받을 수 있다.

시 관계자는 “가을 성수기를 맞아 숙박세일페스타와 남도 숙박할인 BIG 이벤트를 통해 순천을 찾는 관광객들이 합리적인 비용으로 머물 수 있게 됐다”고 말했다.