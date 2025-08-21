9월 9일 광주시장배 미용예술경기대회 개최…헤어, 피부, 네일, 메이크업

[헤럴드경제=박대성 기자] ‘제35회 광주광역시장배 미용 예술경기대회’가 오는 9월 9일 동강대학교 체육관에서 열린다.

대한미용사회 광주광역시협의회(회장 김현자)가 주최하고 광주시가 후원하는 이번 대회는 지역 미용인들의 친목과 화합을 도모하고 신기술을 공유하며 미용산업 활성화와 예비 전문가 육성을 목표로 마련됐다.

대회는 헤어, 피부, 네일, 메이크업 등 총 35개 종목에서 일반 선수와 학생 등 1000여 명이 갈고닦은 기량을 선보일 예정이다.

대한미용사회 광주광역시협의회는 이번 대회를 통해 지역 뷰티 산업의 저변 확대와 우수 인재 발굴, 기술력 향상 등 다양한 긍정적 효과를 기대하고 있다.

참가 신청은 오는 25일 오후 3시까지 접수 가능하며, 입상자에게는 국내 대회 뿐 아니라 국제 대회 출전 자격도 주어진다.

대회 당일 오후 1시 30분부터는 축하공연도 펼쳐진다. 초대 가수 김연자와 황민호가 무대에 오르고, 이어 K-뷰티 헤어쇼가 진행되며, 모든 행사는 무료로 관람할 수 있다.

김현자 대한미용사회 광주광역시협의회장은 “이번 대회는 지역 미용인들이 화합하며 실력을 겨루는 뜻깊은 자리”라며 “참가자들이 준비한 기량을 마음껏 펼치고, 이를 계기로 광주가 뷰티산업의 중심 도시로 성장하길 기대한다”고 말했다.