마트 780원·온라인 905원…2015년 대비 최대 200원 저렴

[헤럴드경제=강승연 기자] 홈플러스가 가을 꽃게 제철을 맞아 햇꽃게 100g당 780원까지 가격을 낮춘 특가 기획전을 한다고 21일 밝혔다.

판매가는 10년 전인 2015년 햇꽃게 가격(100g당 980원)보다 최대 200원 저렴하다. 처음 책정한 790원에서 한 번 더 내린 가격이다.

행사 카드로 결제하면 50% 할인된 가격으로 제공한다. 21일부터 27일까지 ‘냉수마찰 기절꽃게(100g)’를 행사가 1090원에 판매한다. 22일부터 24일까지는 오프라인 매장 한정으로 ‘빙장 햇꽃게(100g, 1인 1kg 구매 가능)’를 780원에 판다.

온라인 단독 행사도 마련했다. 25일부터 27일까지 홈플러스 온라인에서는 ‘냉수마찰 기절꽃게(100g)’를 추가 할인한 약 905원에 구매할 수 있다. ‘빙장 햇꽃게’는 얼음을 채워 신선도를 높이고, ‘냉수마찰 기절꽃게’는 톱밥 포장으로 생장 환경을 재현했다.

정재민 홈플러스 수산팀 바이어는 “올해는 조업 선박을 지난해보다 늘려 안정적인 수급 기반을 마련했다”며 “많은 고객에게 합리적인 가격에 안정적으로 제공할 수 있도록 물량을 확보하겠다”고 말했다.