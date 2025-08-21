쉬었음·취업준비 기타 비경제활동인구 증가세

[헤럴드경제=양영경 기자] 올해 상반기 7개 특별·광역시에 속한 구 지역의 고용률이 통계 작성 이래 처음으로 하락한 것으로 나타났다. 부진한 내수 경기와 청년층 비중 등이 복합적으로 영향을 미친 것으로 풀이된다.

21일 통계청이 발표한 ‘2025년 상반기 지역별 고용조사 시군구 주요 고용지표’에 따르면 특별광역시 구 지역의 취업자 수는 1158만9000명으로 집계됐다. 지난해 같은 기간보다 2만33000명 감소한 수치다. 고용률은 58.8%로 0.2%포인트(p) 하락해 지난 2021년 관련 통계 작성 이래 첫 하락을 나타냈다.

전반적으로 청년층 고용 부진이 나타나는 상황에서 구 지역은 시·군보다 청년층 비율이 높다는 점이 영향을 미친 것으로 분석된다. 도소매·음식숙박업, 건설업의 고용 감소도 원인으로 작용했다고 통계청은 설명했다.

세부 지역별로는 인천 옹진군(76.7%), 대구 군위군(74.7%) 등에서 고용률이 높았지만 부산 영도구(48.8%), 대구 서구(51.3%)는 평균보다 낮은 수치를 보였다.

9개 도의 시 지역에서는 취업자가 1417만5000명으로 전년 대비 16만2000명 증가했다. 고용률도 62.6%로 0.3%포인트 상승했다. 특히 충남 당진시(72.2%)와 제주 서귀포시(71.7%)가 높은 고용률을 기록했다.

군 지역은 취업자 수가 4000명 감소한 210만3000명으로 집계됐고, 고용률은 69.2%로 0.1%포인트 하락했다. 군 지역 중 고용률이 높은 곳에는 경북 울릉군(83.3%), 전남 신안군(80.2%) 등이 꼽혔다.

실업률은 구 지역에서 3.9%로 0.1%포인트 하락했다. 울산 동구(5.7%), 서울 금천구(5.5%), 인천 미추홀구(5.4%) 등이 상대적으로 높았다. 시 지역 실업률은 3.0%로 0.1%포인트 하락했다. 경기도 양주시(5.4%), 경북 구미시(5.3%) 등에서 높았다. 군 지역은 전년과 같은 1.3%의 실업률을 유지했다.

비경제활동인구도 증가세를 보였다. 시 지역은 1만4000명, 구 지역은 5만2000명 늘었고, 군 지역은 전년 수준을 유지했다.

특히 ‘쉬었음’, ‘취업 준비’ 등으로 분류되는 기타 비경제활동인구는 시·군·구 모두에서 증가했다.

구 지역의 기타 비경제활동인구는 21만1000명 증가해 2021년 통계 작성 이래 처음으로 증가세를 기록했다. 시와 군 지역에서는 각각 28만8000명, 4만9000명 늘어 2020년 상반기 이후 5년 만에 증가세를 보였다. 고령층의 경제활동 중단이 늘어나고 청년층 사이에서는 ‘쉬었음’ 상태가 증가하는 추세가 반영된 결과로 통계청은 분석했다.