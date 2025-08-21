스페셜 시리즈 ‘296 스페치알레’ 국내 출시 총 880마력 하이브리드 파워트레인 “공도용 차량이 제공하는 주행의 짜릿함 정점”

[헤럴드경제=서재근 기자] “평일 늦은 오후 혹은 한가로운 토요일 아침 아무도 없는 도로에서 주행의 짜릿함을 오롯이 느낄 수 있도록 하고자 이 스폐셜 모델을 국내 시장에 출시했습니다.” (이상욱 페라리 한국 세일즈 총괄)

페라리가 V6 플러그인하이브리드(PHEV) 스페셜 모델 ‘296 스페치알레’를 국내 시장에 내놨다.

페라리는 이날 오전 서울 반포 전시장에서 ‘296 스페치알레 코리아 프리미어’ 행사를 열고, 신차의 제원 및 특징, 상품성 등을 소개했다.

페라리의 스페셜 모델 시리즈는 기존 라인업의 베를리네타(쿠페) 또는 스파이더(오픈톱) 모델을 기반으로, 성능·경량화·공기역학·디자인을 극한까지 끌어올려 퍼포먼스와 드라이빙 감성의 새로운 기준을 제시하도록 설계된 차량이다.

대표적인 스페셜 모델로는 챌린지 스트라달레, 430 스쿠데리아, 458 스페치알레, 488 피스타 등이 있으며, 이번에 국내 출시된 296 스페치알레는 296 GTB를 기반으로 개발됐다.

페라리 국내 공식 수입 및 판매사 FMK 김광철 대표이사는 인사말을 통해 “지난 2019년 488 피스타 국내 론칭 이후 약 6년 만에 스페셜 시리즈 모델인 296 스페치알레를 선보이게 되어 매우 뜻깊다”라며 “레이싱의 본질과 페라리 엔지니어링의 정수를 집약한 이번 모델의 출시가 한국 고객들께 페라리만의 독보적인 드라이빙 경험을 다시 한번 선사하는 중요한 계기가 될 것으로 기대한다”라고 말했다.

296 스페치알레는 기존 296 GTB의 우아함을 유지하면서도 공격성을 극대화해 ‘주행의 짜릿함’에 있어서 새로운 기준을 제시하기 위해 탄생한 모델이다. 296 GTB 대비 출력은 50마력 증가해 총 880마력을 발휘한다. 이는 내연기관과 전기모터 모두를 개선해 얻은 성과다.

아울러 탄소섬유, 티타늄 등 레이싱에서 검증된 경량 소재들을 광범위하게 적용해 중량을 무려 60㎏나 줄였다. 이를 통해 드라이빙 감성과 직결되는 중량 대 출력비가 후륜구동 모델 중 최고 수준인 1.60을 기록했다. 또한 혁신적인 공기역학 솔루션을 적용함으로써 296 GTB에 비해 다운포스는 20% 증가, 시속 250㎞에서 그 수치가 435㎏까지 높아졌다.

296 스페치알레의 엔진은 2023~2025 시즌 르망 24시 내구 레이스에서 3년 연속으로 우승한 499P와 포뮬러 원에서 거둔 성과로부터 영감을 받아 설계됐다. 이 차량의 하이브리드 파워트레인은 700마력의 V6 엔진과 180마력의 전기모터로 구성되며, 전기모터는 고전압 배터리 충전과 순수 전기 주행(최대 25㎞)을 지원한다.

연소실 압력은 296 GTB 대비 7% 상승했다. 상승한 압력을 견딜 수 있도록 F80에서 사용된 강화 피스톤과 티타늄 커넥팅 로드가 탑재됐다. 새로운 엑스트라 부스트 전략은 e마네티노의 ‘퀄리파이’ 모드에서 활성화되며, 코너 탈출 시 최대토크 315Nm와 최고출력 180마력을 발휘해 트랙에서의 랩타임을 단축시킨다. 이는 기존 296 GTB 대비 13마력 증가한 수치다.

신차 개발에는 296 GT3 및 296 챌린지 의 공기역학 솔루션도 적극 반영됐다. 후면부에는 FXX-K 와 296 챌린지에서 영감을 받은 사이드 윙과 새로운 액티브 스포일러가 적용됐다.

이 스포일러는 새로운 작동 로직으로 완전히 재설계되어, 하이 다운포스 모드로의 전환 시간은 최소화되었고, 고속 주행 시 후방 안정성을 높여주는 미디엄 다운포스 포지션도 새롭게 도입되었다. 전면부에는 에어로 댐퍼 시스템과 296 GT3에서 파생된 프런트 루버를 적용해 휠 하우스 내부 압력을 낮추고 주행 안정성을 개선했다.

296 스페치알레의 엔진 사운드는 최첨단 3D 음향 시뮬레이션을 바탕으로 새로운 사운드 덕트 구조가 탑재, 더욱 다듬어진 ‘피콜로 V12’의 특색을 드러낸다. 덕트 수는 기존 모델의 2배로 증가했고, 위치 역시 조정되어 사운드의 방향성과 공간감을 정밀하게 조율했다. 또한 변속 시 사운드를 V6 엔진음과 완벽하게 조율해 업시프트 및 다운시프트 모두에서 더욱 짜릿한 주행 감각을 제공한다.

이상욱 페라리 한국 세일즈 총괄은 이날 행사에서 296 스페치알레의 ‘주행의 짜릿함’을 나타내는 지표로 ▷횡가속 ▷종가속 ▷변속감 ▷제동력 ▷사운드를 제시했다.

횡가속의 경우 조향 응답성, 코너 진입 속도, 후륜 추종성 등을 통해 한계 상황에서도 차가 자연스럽게 따라오도록 조율했다. 가속 페달의 응답성과 변속 시에도 끊김 없는 가속감을 나타내는 종가속은 기어 변속 시 손끝으로 느껴지는 감각까지 정교하게 조율했으며, 페달 감각과 응답성을 개선해 일관된 제동 성능을 보장할 수 있도록 했다. 마지막으로 속도 증가에 따라 풍부해지는 엔진 사운드를 통해 청각으로도 스피드를 체감할 수 있도록 설계했다.

이 총괄은 “차량의 성능이 얼마만큼 개선됐는지 여부는 감성적인 측면 뿐만 아니라 객관적인 수치로 측정해 이를 증명해 내야 한다”라며 “페라리 엔지니어들은 수년에 걸쳐 정밀한 계측을 반복한 끝에 운전의 감성을 결정짓는 이 다섯 가지 기준을 제시했고, 우리는 이를 ‘(운전의) 짜릿함을 완성하는 감각’이라고 부른다”라고 말했다.

그러면서 “페라리는 296 스페치알레를 통해 모든 순수한 전율을 고객들께 전달할 준비를 마쳤다”라며 “296 스페치알레가 공도에서 다른 그 어떤 차량보다 고객들께 주행의 짜릿함을 전달 할 수 있는 최고의 드라이빙 모델이 될 것이라 확신한다”고 덧붙였다.

한편, 296 스페치알레는 이르면 내년 초 국내 시장에서 고객 인도가 시작되며, 차량 가격은 6억3000만원만원대 전후로 책정될 것으로 예상된다.