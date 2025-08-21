적극투자형 10.67%의 연 수익률 기록

[헤럴드경제=김은희 기자] 하나은행은 6월 말 기준 퇴직연금 디폴트옵션(사전지정운용제도) 총 4개 부문 중 적극투자형·중립투자형·안정투자형 3개 부문에서 2분기 연속 연간수익률 은행권 1위를 달성했다고 21일 밝혔다.

금융감독원 통합연금포털 공시에 따르면 2분기 하나은행의 퇴직연금 디폴트옵션 ‘적극투자형포트폴리오2’, ‘중립투자형포트폴리오3’, ‘안정투자형포트폴리오2’는 각각 10.67%, 7.60%, 6.35%의 연간 수익률을 기록했다. 은행권에서 가장 높은 수익률이다.

또한 ‘적극투자형BF3’의 연간 수익률도 9.93%로 은행권 2위를 기록하며 우수한 성과를 냈다.

하나은행은 시장 상황에 맞춘 퇴직연금 디폴트옵션 포트폴리오 구성을 위해 철저한 상품 선정·관리 체계를 구축해 연금의 장기 운용에 적합한 상품을 엄선해 오고 있다. 특히 모든 상품에 대한 월별·분기별 평가 프로세스를 통해 상품 판매 후에도 지속적인 심층 모니터링과 리밸런싱을 진행하고 있다.

하나은행 연금사업단 관계자는 “앞으로도 검증된 안정성과 탁월한 운용역량을 바탕으로 더욱 세밀하고 다양한 연금자산관리 서비스를 선보일 계획”이라고 전했다.