지재권 분쟁 해소한 한수원·웨스팅하우스, 합작 법인 논의 美 공급망 붕괴 속 시공역량 의존…정상회담서 협력 의제 가능성

[헤럴드경제=김용훈 기자] 도널드 트럼프 미국 행정부가 자국의 원전 확충을 위해 시공 능력에 강점을 가진 한국의 참여를 희망한다는 뜻을 우리 정부에 전달한 것으로 확인됐다. 지난 1월 지식재산권 분쟁을 마무리한 한국수력원자력(한수원)과 웨스팅하우스는 ‘팀 코러스(Team Korea＋US)’ 구상을 바탕으로 합작 법인을 세워 미국 시장 공동 진출을 논의 중이다.

21일 통상 소식통에 따르면 트럼프 2기 행정부 출범 이후 진행된 한미 에너지 당국 간 접촉 과정에서 미국 고위 당국자는 “미국 내 원전 확대에 한국 기업이 적극적으로 역할해주길 기대한다”는 입장을 전했다. 미국 측은 지재권 분쟁 해소와 수출 통제 공감대 형성을 협력 여건 조성으로 평가하면서, 한국이 제3국 시장보다 시급한 미국 내 원전 건설에 직접 뛰어들기를 희망한 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령은 화석연료 산업 부활과 함께 원전 설비용량을 현재 100GW에서 2050년까지 400GW로 확대하겠다는 청사진을 제시했다. 신규 원전 인허가 기간을 18개월로 단축하고, 당장 2030년까지 10기 착공을 목표로 내세웠다. 그러나 1979년 스리마일섬 사고 이후 장기간 신규 건설이 중단되면서 자국 공급망이 붕괴된 상황이어서, 미국은 사실상 한국·프랑스 등 해외 파트너의 시공 역량에 의존할 수밖에 없는 처지다.

이에 한수원과 웨스팅하우스는 ‘팀 코러스’ 전략을 내세워 합작 법인 설립을 추진하고 있다. 황주호 한수원 사장은 최근 국회에서 “유럽보다 미국 시장을 겨냥해야 한다는 결론을 얻었다”고 밝힌 바 있다. 양측은 출자 규모와 지분 비율, 사업 범위를 두고 협의를 이어가고 있으나 타결 단계에는 이르지 못한 것으로 전해졌다. 업계는 합작을 통해 한국이 사실상 접근이 불가능했던 미국 시장 진출 길이 열린다면 건설·기자재 등 전후방 산업에 ‘게임체인저’급 기회가 될 것으로 기대하고 있다.

다만 우려도 존재한다. 웨스팅하우스가 지분 구조 등에서 주도권을 쥔다면 ‘제2의 굴욕 협상’ 논란이 불거질 수 있다는 지적이다. 에너지 공기업 관계자는 “미국 시장은 단가가 높아 기회는 크지만, 조건에 따라선 한국이 불리한 협상 결과를 떠안을 수도 있다”고 말했다.

오는 25일 예정된 이재명 대통령과 트럼프 대통령 간 정상회담에서도 원전 협력이 주요 의제로 오를 가능성이 거론된다. 이미 양국은 관세 협상 과정에서 원전을 포함한 2000억달러 규모의 투자 패키지를 논의한 바 있어, 반도체·이차전지·조선과 함께 원전 협력 방안이 구체화될 수 있다는 전망이 나온다.

정부 관계자는 “한수원과 웨스팅하우스 간 논의는 기업 차원에서 진행 중으로 정상회담에서 구체적 합의가 이뤄질 단계는 아니다”면서도 “미국 측 관심사에 따라 협력 논의가 제기될 수 있어 대비하고 있다”고 말했다.