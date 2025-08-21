공정 자동화로 맛·품질 일관…안전성 높여

[헤럴드경제=강승연 기자] 다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc가 첨단 튀김로봇 ‘튀봇(TuiiBot)’ 운영 매장을 전국 30개로 확대했다고 21일 밝혔다.

튀봇은 초벌된 재료를 투입하면 트레이 이동, 기름 온도·조리 시간 제어, 흔들기 동작, 잔여 기름 제거까지 전 과정을 자동으로 수행한다. 조리 과정 중 변수를 최소화해 매장 간 맛과 품질의 편차를 줄이고 균일한 완성도를 유지한다.

작업자들의 작업 환경과 안전성 개선 효과도 크다. 일체형 후드와 안전 도어를 적용해 유증기와 조리 시 발생하는 기름 연기를 줄이고, 즉시 열 배출 구조로 주방 내부 온도를 낮춘다. 실제로 도입 매장에서 조리장 내 실내 오염물질 농도가 약 50% 감소한 것으로 나타났다.

운영 효율성 측면에서도 긍정적인 효과가 나타났다. 반복적인 튀김 공정이 자동화됨에 따라 피크타임에도 신속한 주문 대응이 가능해졌으며, 주방 온도 저하로 냉방비 부담이 완화됐다. 인력 운용의 유연성 확대로 가맹점의 운영 효율과 수익성 개선에도 기여했다.

bhc는 수백 차례의 테스트를 거쳐 지난해 튀봇을 본격 도입했다. 자체 R&D(연구·개발) 기반 테스트와 매장 적용을 병행하고 있다. 예비 가맹점주를 대상으로 튀봇 시연도 진행하고 있다. 장기적으로는 튀봇을 활용한 매장을 표준화할 계획이다.

bhc 관계자는 “튀봇은 맛과 품질의 일관성을 확보함과 동시에 가맹점의 운영 효율과 안전을 향상시키는 솔루션”이라며 “앞으로도 가맹점에는 효율적이고 안정적인 운영 환경을, 소비자에게는 어디서나 변함없는 맛을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.