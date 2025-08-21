청년안심, 보증보험 미가입으로 세입자 피해 임대보증 LTV 요건 ‘조건부 완화’ 논의 상가 대출분 제외 등 개선책 살펴봐

[헤럴드경제=신혜원 기자] 보증금 미반환 피해가 잇따른 청년안심주택의 보증보험 가입 문턱이 완화될 전망이다. 올해 들어 경매와 가압류에 들어간 청년안심주택 단지에서 사업자의 임대보증금보증(이하 임대보증) 미가입으로 인한 청년 세입자 피해가 커지자, 서울시 등은 주택담보인정비율(LTV) 완화 등 구체적 시행안 마련에 착수했다.

21일 국토교통부 등에 따르면 서울시와 주택도시보증공사(HUG)는 청년안심주택 사업자에 대한 임대보증발급 기준 완화를 추진하고 있다. 구체적으로는 한시적으로 LTV 기준을 80%(현행 60%)까지 높이는 것과 LTV 산정 시 상가 대출분을 제외하는 안 등이 거론된다. 서울시는 LTV 요건을 풀어주는 대신 시를 비롯한 타 기관이 청년안심주택 사업장에 대한 신용보강 등 조치를 조건부로 검토하고 있다.

앞서 서울시는 지난 5월에도 국토부와 HUG에 청년안심주택 임대보증 가입 확대를 위한 LTV요건 완화를 한차례 건의했다. 청년안심주택 사업자들 사이에서도 LTV 기준이 높아 임대보증 가입이 어려운 구조적 한계가 있다는 목소리가 지속적으로 나왔고, 임대보증 미가입이 대규모 보증금 미반환, 가압류로 이어진 데 따른 것이다.

임대보증은 임대주택 사업자가 부도 등의 사유로 임차인에게 임대보증금을 반환할 수 없는 경우 HUG가 임차인에게 범위 내에서 임대보증금 지급을 책임지는 보증 상품이다. 현행 보증요건은 담보권 설정금액이 60% 이내여야 하고 동시에 담보권 설정금액과 임차보증금의 합이 주택가격의 90% 이내여야 한다.

세입자의 임대보증금 보호를 위해 필수적인 보호 장치지만,청년안심주택 사업장 다수는 프로젝트 파이낸싱(PF) 사업구조상 대출 비율이 높아 임대보증 요건을 충족하지 못해 미가입 상태다. 현행법상 민간임대사업자는 임대보증 가입 의무가 있지만 가입하지 않아도 과태료가 최대 3000만원 수준에 불과해 강제성이 부족한 실정이다.

실제 차규근 조국혁신당 의원실이 서울시로부터 받은 자료에 따르면 지난달 기준 청년안심주택 중 임대보증보험에 가입하지 않은 단지는 14곳, 총 3150가구에 달한다. 임차인 134가구가 보증금 238억원을 돌려받지 못할 위기에 처한 송파구 ‘잠실센트럴파크’ 또한 임대보증 미가입 단지였고, 가압류 사태가 발생한 동작구 ‘코브’도 임대보증에 가입돼 있지 않다.

서울시는 HUG와 임대보증 가입 시 LTV 수치 자체를 상향하거나 또는 LTV 산정 과정에서의 요건 완화 등을 추진 방향으로 설정하고 협의를 이어가고 있다.

LTV 산정 시 상가 대출분을 제외하는 방안의 경우, 업계 의견을 반영해 논의중이다. 청년안심주택의 담보가치를 평가할 때는 한 건물 내 주택 부분에 대해서만 안분하지만 사업자의 부채는 상가분과 주택분 통으로 합쳐 평가되기 때문에 LTV 기준이 과도하다는 게 임대사업자들의 의견이다.

국토부 관계자는 “아직 구체적으로 확정된 건 없다”면서도 “HUG와 시가 어떤 조건 하에 LTV 요건을 완화해줄 수 있는 방안을 협의 중”이라고 말했다.