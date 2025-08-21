감사원에 감사실시 여부 적극 검토 당부 광복회, 앞서 김형석 해임촉구·감사요청

[헤럴드경제=신대원 기자] 국가보훈부는 21일 김형석 독립기념관장에 대한 국민감사 청구에 따라 감사원 감사를 요청했다.

보훈부는 이날 감사원에 보낸 공문에서 “국민감사 청구에 따른 감사 실시 여부를 적극 검토해주실 것을 당부드린다”며 “감사와 관련해 필요한 요청사항에 협조토록 하겠다”고 밝혔다.

보훈부는 또 광복회의 감사청구 사유서에 기재된 독립기념관장의 선발과 임명절차에 관한 사항, 학술연구비 지원 등에 관한 사항은 작년 국정감사와 올해 보훈부 장관 국회 인사청문회 등 과정에서 수차례 지적된 바 있다며 김 관장의 발언이 공인으로서 적절치 않다는 취지의 언론보도 등도 있었다고 적시했다.

앞서 광복회는 ‘부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률’에 근거해 보훈부에 김 관장에 대한 해임 촉구 및 감사원 감사 요청서를 제출했고 보훈부는 이를 전날 접수했다.

보훈부는 이후 광복회에 ‘국민감사청구 부패행위 신고 등 처리에 관한 규칙’에 따라 국민감사 청구는 청구인이 감사청구서와 연명부 원본을 포함해 직접 또는 우편으로 감사원으로 제출해야 한다고 안내했다.

광복회는 일반시민 1600여명의 김 관장 사퇴 서명을 첨부한 해임 촉구 및 감사 요청서에서 “이재명 대통령에게 김 관장에 대한 해임을 촉구하면서 동시에 그가 관장에 뽑힌 일, 관장에 뽑히기 전후 대한민국 정체성을 흔든 일, 임명 후 추진한 잘못된 일 전반에 대해 감사해달라”고 촉구한 바 있다.

광복회는 현재 임명 절차상의 문제를 지적하며 독립기념관장 직무정지 가처분 신청을 내 행정법원에서 재판 중인 것과 관련해서도 조만간 추가 사유를 들어 가처분 신청을 추가로 진행한다는 방침이다.

한편 윤석열 정부에서 임명된 김 관장은 최근 독립기념관 겨레의 집에서 개최된 광복절 경축식 기념사를 통해 “우리나라의 광복을 세계사적 관점에서 보면 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물”이라고 말해 논란을 야기했다.

그의 임명과 취임 전후에는 뉴라이트 논란이 불거지기도 했다.