인민군 ‘해외작전부대’ 주요지휘관 격려 “가장 중대한 임무 수행…전설적 군공”

[헤럴드경제=신대원 기자] 김정은 북한 국무위원장이 러시아를 돕기 위해 우크라이나 전쟁에 파병됐던 조선인민군 지휘관들을 만나 격려했다.

노동당 기관지 노동신문은 김 위원장이 전날 당중앙위원회 본부청사에서 국가표창수여식 참가를 위해 귀국한 인민군 지휘관들을 만났다고 21일 전했다.

김 위원장은 지휘관들로부터 작전지역 군사활동에 대해 구체적으로 보고받고 러시아 쿠르스크주 ‘해방작전’에 참전한 부대를 ‘승리’로 지휘한 지휘관들의 노고를 높이 평가했다.

신문은 김 위원장이 “조국은 가장 중대한 임무 수행에 동무들과 동무들의 전투부대들을 내세웠다”고 말했다면서 “조국의 믿음에 제일 충직한 전설적 군공으로써 보답한 쿠르스크 해방작전부대 전체 지휘관들과 전투원들에게 열렬한 전투적 격려를 전했다”고 보도했다.

김 위원장은 이 자리에서 “우리 군대는 영웅군대이다. 그것은 우리 군대가 영웅인민이 낳아 키운 아들들이기 때문”이라며 “우리 군대는 자기의 특질을 유감없이 보여줬다”고 밝혔다.

이어 “그러한 결과는 세계에서 가장 강한 군대로서의 직함과 명성을 고착시켰고 모두에게 명확한 인식을 줬다”면서 “우리 군대는 지금 할 일을 하고 있으며 필요한 일을 하고 있다. 앞으로도 그럴 것”이라고 강조했다.

신문은 김 위원장이 김일성 주석과 김정일 국방위원장 초상화, 인공기와 노동당기가 걸린 집무실에서 환한 표정으로 지휘관들과 담소를 나누는 사진을 공개했다.

또 다른 사진에서는 김 위원장이 도열한 지휘관들과 포옹하는 모습도 보였다.

외신이 우크라이나 전쟁에 파병된 북한군을 이끄는 ‘미스터리 맨’으로 표현한 김영호 인민군총참모부 부총참모장과 리창호 부참모장 겸 정찰총국장 등도 파악됐다.

신문은 “해외군사작전에서 불멸의 위훈을 세운 조선인민군 장령, 군관, 병사들에 대한 첫 국가표창수여식이 당중앙위원회 본부청사에서 진행되게 된다”고 예고했다.

한편 우크라이나 전쟁 파병으로 사망자 600명을 포함 총 4700여명의 사상자, 최대 6000여명이 넘는 사상자가 발생한 것으로 알려진 북한은 민심 이반을 막고 내부 결속을 도모하기 위해 전사자 추모와 예우 등 보훈사업에 공을 들이고 있다.

앞서 북한은 김 위원장이 전사자 유해가 안치된 관을 어루만지며 비통한 모습을 짓거나 울먹이는 모습을 공개하기도 했다.