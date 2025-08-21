10월 3일부터 시부야서 24일간…3개 층 규모 K-브랜드 대거 참여…온라인 기획전 동시 진행

[헤럴드경제=강승연 기자] 무신사가 오는 10월 일본 도쿄 시부야에서 ‘무신사 도쿄 팝업 스토어 2025’를 개최한다고 밝혔다.

행사는 10월 3일부터 26일까지 이어진다. 무신사가 2021년부터 진행한 일본 현지 팝업 중 최대 규모다. ‘미디어 디파트먼트 도쿄’ 건물 지상 3개 층을 활용한 약 347평 규모의 단독 공간에서 운영한다. 참여 브랜드는 80여 개에 달한다.

콘셉트는 ‘무신사 스타일 터미널(MUSINSA STYLE TERMINAL)’이다. K-패션 브랜드가 모인 플랫폼의 정체성에 초점을 맞췄다. 무신사를 만나다(Inspiration of MUSINSA), 나다움을 찾다(Choose Your Style), 나를 업그레이드하다(Escalate Your Style) 등 세 가지 테마로 운영한다.

현장에서는 QR코드를 이용해 무신사 글로벌 스토어에 접속할 수 있다. 상품 할인 혜택과 구매 후기를 바로 확인할 수 있다.

일본 로컬 브랜드와 협업한 이벤트도 마련했다. 먼저 도쿄의 Z세대 크리에이티브 팀 ‘코멧(COMET)’과 140페이지 분량의 ‘무신사 매거진’을 제작했다. 현장을 방문한 2만명에게 선착순 배포한다. 일본 생도넛 전문점 ‘아임 도넛(I’m donut？)’의 콜라보레이션 카페도 운영한다.

무신사 관계자는 K-브랜드를 소개하는 기회이자 13개 국내 디자이너 브랜드가 일본 패션 시장에 첫발을 내딛는 출발점이라는 점에서 의미가 크다”며 “오프라인 경험이 온라인 구매로 이어지는 확장된 쇼핑 기회를 제공할 것”이라고 말했다.

한편 무신사는 지난 2021년 ‘무신사 재팬’을 설립하고, 일본 진출을 위한 사업을 전개하고 있다. 2023년에 진행한 무신사 도쿄 팝업스토어에는 사흘 만에 1만명이 방문했다. 2024년 11월부터 ‘마뗑킴’의 일본 시장 총판 파트너십도 체결했다. 지난 4월에는 마뗑킴의 일본 1호 매장으로 시부야점을 열었다.