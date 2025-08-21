이천포럼 2025, 마무리 세션 발언 AI 체화 중요성 강조 운영개선 필요성도 거듭 피력

[헤럴드경제=박혜원 기자] 최태원 SK그룹 회장이 “구성원 개개인이 AI(인공지능)를 친숙하게 가지고 놀 수 있어야 혁신과 성공을 이룰 수 있다”며 AI 체화의 중요성을 강조했다.

최 회장은 지난 20일 서울 SK서린빌딩에서 열린 ‘이천포럼 2025’ 마무리 세션에서 ‘AI시대 경쟁력 확보 방안’에 대해 언급, “이제는 AI·DT(디지털전환) 기술을 속도감 있게 내재화해 차별화된 경쟁력을 만들어야 한다”며 이같이 밝혔다.

최 회장은 “앞으로는 현재 우리가 하는 업무의 대부분이 AI 에이전트로 대체될 것”이라며 “사람은 창조적이고 새로운 가치를 만드는 역할에 집중해야 한다”고 말했다.

이날 마무리 세션에는 최 회장을 비롯해 최재원 SK 수석부회장, 최창원 SK 수펙스추구협의회 의장 등 주요 경영진, SK 구성원을 대표한 프론티어 구성원 170여명이 참석했다. 온라인에서도 2800여명이 참석해 최 회장과 실시간으로 소통했다.

최 회장은 SK그룹이 최근 사업 효율화 차원에서 추진하고 있는 운영개선(Operation Improvement·OI)의 필요성도 재차 언급했다. 최 회장은 “OI는 회사의 기초체력을 키우는 일이며, AI 세상이 왔으나 기초체력이 없다면 그 위에 쌓아올린 건 결국 무너질 것”이라며 “AI 시대 본원적 경쟁력 확보를 위해 일상적인 오퍼레이션을 충분히 이해하고 강화하는 것이 필요하다”고 강조했다.

아울러 최 회장은 “사람마다 행복이 다르지만 결국 공통된 행복을 키워가자는 게 SK 경영관리 시스템(SKMS)의 목표”라며 “지속가능한 행복을 위해 모두가 자발적 의욕적으로 ‘스피크 아웃(적극적 의견 개진)하며 함께 노력해야 한다”고 설명했다. 그러면서 “SKMS는 구성원만을 위한 것이 아니라 사회와 다양한 이해관계자들의 행복을 동시에 고려하는 방향으로 발전시켜 나가야 한다” 덧붙였다.

최 회장은 포럼 첫 날이었던 18일에는 “소버린(Sovereign·주권형) AI에서 분명히 알아야 하는 건 소버린 AI가 국내에서 하는 것이 아니라 이것도 어차피 글로벌 전쟁이란 것”이라며 “세계 시장에서 이길 수 있는 소버린 AI를 우리가 만들어야겠다고 생각했다”고 밝힌 바 있다.

소버린 AI란 자국만의 데이터·인프라를 활용해 독립적으로 AI 시스템을 구축·운영하는 것을 말한다. 최근 미중 기술 패권 경쟁이 치열한 가운데 AI 주권 확보와 안보를 위해 필요성이 강조되고 있다.

올해로 9회째를 맞은 이천포럼은 6월 경영전략회의(옛 확대경영회의), 10월 CEO(최고경영자)세미나와 함께 SK그룹의 핵심 연례행사로 꼽힌다. 이천포럼은 2017년 최 회장이 급변하는 경영환경에 대응할 변화추진 플랫폼의 필요성을 제안하며 시작됐고, 지난 2019년부터 AI를 주요 아젠다로 삼아 진행되고 있다.

금년에는 전 마이크로소프트(MS) AI 담당 부사장이자 AI 전문 컨설팅사인 딕비(Digbi) 윌리엄 퐁 최고전략책임자, 모하마드 알리 IBM 수석부회장 등 글로벌 빅테크 전문가들도 참석했다. 이들은 AI 생태계 확장 방안 등 혁신 사례에 대해 발표하고 SK이노베이션, SK하이닉스, SK AX 등 주요 멤버사와 토론을 가졌다. 포럼 이틀째인 19일에는 SK 각사가 워크숍을 갖고 AI 미래전략과 SKMS 실천방안을 모색했다.

SK 관계자는 “누가 먼저 발빠르게 움직여 선제적으로 대응하느냐 하는 변화의 속도가 기업의 생존을 가르는 시대”라며 “정체는 사실상 퇴보와 같다는 절박함 아래, 앞으로도 SK 그룹은 다양한 지식·변화·소통 플랫폼을 만들어 미래를 준비하고 선도해 갈 것”이라고 밝혔다.