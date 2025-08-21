2026년 중간선거·2028년 대선 앞두고 공화·민주 양당 힘겨루기

[헤럴드경제=김영철 기자] 버락 오바마 전 미국 대통령이 공화당의 연방 하원 의석수 늘리기에 대응해 민주당의 하원 의석수를 늘리겠다고 ‘맞불’을 놓은 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사를 지지하고 나섰다.

오바마 전 대통령은 지난 19일(현지시간) 매사추세츠주에서 열린 모금 행사에서 “뉴섬 주지사의 접근법이 책임 있는 접근이라고 믿는다”고 말했다고 AP통신과 CNN 등이 20일 보도했다.

오바마 전 대통령은 자신이 “장기적인 관점에서 게리맨더링(특정 정당·후보에 유리한 선거구 조정)을 선호하지 않는다”면서도 “(민주당이) 효과적으로 대응하지 않을 경우 백악관과 공화당이 장악한 주 정부들은 (게리맨더링을) 멈추지 않을 것”이라고 말했다. 그러면서 “(뉴섬 주지사의 조치는) 특정 시점에서 특정 문제를 해결하도록 고안된 현명하고 신중한 접근”이라고 호평했다.

오바마 전 대통령의 발언은 전국민주당재획정위원회(National Democratic Redistricting Committee)라는 단체의 모금 행사에서 나왔다. 이 단체는 행사에서 200만달러를 모금했으며, 단체를 이끄는 에릭 홀더 전 법무부 장관과 낸시 펠로시 전 하원 의장도 참석했다.

앞서 뉴섬 주지사는 공화당이 텃밭인 텍사스주에서 연방 하원 의석을 5석 늘릴 것으로 추산되는 선거구 재획정을 추진하자 ‘민주당 아성’인 캘리포니아주에서 민주당의 하원 의석을 5석 늘릴 수 있는 선거구 조정안을 마련, 유권자를 상대로 이를 승인받기 위한 특별투표를 실시하겠다고 밝혔다.

공화당의 선거구 재획정 투표를 지연시키기 위해 텍사스를 떠났던 민주당 의원들이 뉴섬 주지사의 발표 이후 주의회 복귀를 선언한 가운데, 뉴섬 주지사의 캘리포니아 선거구 재획정을 저지하기 위해 공화당 주의회 의원들이 소송을 제기하는 등 선거구 조정 문제는 미 정가의 핫이슈로 떠오르는 모습이다.

공화당의 텍사스주 선거구 재획정 움직임은 사실상 도널드 트럼프 대통령의 ‘지시’에 의해 시작됐다는 점에서 내년 중간선거를 앞두고 양당 출신의 전·현직 대통령이 선거구를 놓고 대결하는 구도가 형성됐다.

뉴섬 주지사가 민주당의 ‘잠룡’으로 떠오른 가운데, 공화당에서는 JD 밴스 부통령 등이 차기 주자로 거론된다는 점에서 2028년 대선의 전초전으로 여겨지는 중간선거의 승패를 둘러싼 양당의 기싸움이 조기 점화한 측면으로도 볼 수 있다.