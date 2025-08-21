[헤럴드경제=최은지 기자] 삼성바이오로직스가 21일 전사 차원의 정보보호 의지를 담은 신규 사내 슬로건 ‘보안의 시작은 나, 신뢰의 완성은 우리’를 공개하며, 보안문화 고도화에 본격 나섰다.

이번 슬로건은 임직원 모두가 회사의 핵심 기술과 정보를 지키는 주체임을 인식하고, 각자의 역할에서 정보보호를 실천하도록 독려하는 메시지를 담았다. 특히 개인의 작은 부주의가 회사 전체의 정보보안에 악영향을 줄 수 있다는 점을 환기시키고, 보안을 단발성 캠페인이 아닌 지속 가능한 조직문화로 정착시키자는 취지다.

삼성바이오로직스가 이처럼 보안의식을 내재화하고 전사적인 보안 문화를 확산하기 위한 노력을 지속하는 이유는 회사가 보유한 기술이 국가 차원의 보호가 필요한 핵심 전략 기술이기 때문이다.

삼성바이오로직스는 앞서 2021년 ‘1만 리터 이상의 동물세포 배양·정제 기술’을 바탕으로 산업기술보호법에 따른 국가핵심기술 보유 기업으로 지정됐다. 이어 2023년에는 국가첨단전략산업법상 국가첨단전략기술 보유 기업으로도 지정되며, 대한민국의 바이오의약품 생산 주권을 담당하는 핵심 기업으로 공인받았다.

삼성바이오로직스는 이러한 인식을 토대로, 임직원 독려와 더불어 기술적·물리적·관리적 측면에서 정보보호 역량을 강화하기 위한 다양한 활동을 지속 전개하고 있다.

먼저 기술적 측면에서는 첨단 IT 보안 인프라를 기반으로 24시간 실시간 사이버 위협 모니터링 체계를 운영하고 있다. 방화벽·침입방지시스템(IPS)·악성코드 탐지 시스템 등 다층적 보안체계를 통해 외부 위협에 선제적으로 대응하며, 보안 관제센터를 연중무휴로 가동하며 최신 보안 기술을 지속적으로 도입 및 고도화하고 있다.

물리적 측면에서는 정보 자산의 물리적 보호를 위해 출입통제 시스템, 보안 검색 절차, 정보기기 반입·반출 관리 등을 엄격히 운영하고, 현장 보안 담당자를 대상으로 정기 교육과 훈련도 병행하고 있다. 특히 2025년부터는 국내 제약·바이오 업계 최초로 보안용지 도입 및 관리 시스템의 전사적 시행을 통해 중요 문서의 외부 유출을 원천 차단하고, 문서 생성부터 폐기까지 전 주기를 통제하는 등 문서 보안 체계를 고도화했다.

마지막으로 관리적 측면에서는 매월 악성 메일 모의 훈련 등 보안 사고 대응을 위한 현장 실전형 훈련을 정례화해 임직원의 실전 대응 역량을 높여가고 있다. 또한 매년 7월을 ‘정보보호의 달’로 지정해 포스터 공모전, 퀴즈 이벤트, 보안 사례 공유 등 참여형 프로그램을 운영하고 있으며, 이와 함께 보안신고·제보 포상 제도와 정보보호 실천 우수 직원 포상을 통해 임직원의 자발적 보안 실천 문화를 확산하고 있다.

존 림 삼성바이오로직스 대표는 “삼성바이오로직스는 국가핵심기술과 국가첨단전략기술을 모두 보유한 기업으로서, 국가 산업의 경쟁력을 지켜나가기 위해 전 임직원이 함께 노력을 이어오고 있다”며 “앞으로도 임직원 모두의 자발적 실천과 회사의 철저한 보안 체계를 통해 글로벌 바이오산업 경쟁력을 강화하는데 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.