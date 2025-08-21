한국온라인쇼핑협회, 개보위에 반박

[헤럴드경제=강승연 기자] 정부가 개인정보 전송의무를 전 업종으로 확대하려는 가운데 “산업 전반의 경쟁력 약화와 소비자 피해를 초래할 수 있다”는 반론이 제기됐다.

한국온라인쇼핑협회는 21일 본인전송요구권 확대를 위한 개인정보보호법 시행령 개정안에 대해 “산업 현장의 의견이 충분히 반영되지 않아 심각한 부작용을 초래할 수 있다”고 입장문을 냈다. 본인전송요구권은 개인정보처리자에게 본인의 정보를 자신에게 전송할 것을 요구할 수 있는 권리다.

시행령 개정안은 의료·통신 분야에 한정됐던 정보주체 본인 대상 정보전송자(개인정보처리자)와 전송정보의 범위를 전 분야로 대폭 확대하는 게 골자다. 개인정보보호위원회는 정보전송자의 비용 부담을 고려해 대상을 연매출 1500억원 이상, 정보주체 수 100만명 이상으로 제한했다는 입장이다.

협회는 입법예고 기간 접수된 의견을 충분히 반영해 시행령 개정을 추진한다는 개보위 주장에 조목조목 반박했다.

중소기업·스타트업을 제외해 비용 부담이 크지 않다는 설명에 대해서는 “실제로는 시스템 설계, API 개발, 보안 강화 등 대규모 인프라 투자가 불가피하다”며 “C커머스(중국 이커머스) 공습과 SK텔레콤 사태 이후 강화된 규제 등으로 경영환경이 악화된 국내 이커머스 기업들에 치명적”이라고 지적했다.

추진 과정도 졸속이라고 비판했다. 협회는 “불과 1년 전 규제개혁위원회는 유통 분야를 전송의무 대상에서 제외하기로 했음에도 이번 개정안은 이를 뒤집었다”며 “이는 학계·시민사회·산업계 모두가 반대했던 기존 합의를 무시한 졸속 추진이라는 비판을 피할 수 없다”고 꼬집었다.

영업비밀 유출 가능성이 거의 없다는 개보위 주장에 대해서는 “업계가 다년간 투자해 구축한 영업기밀이나 공동계약 정보, 가족 구성원 정보 등 제3자 데이터가 함께 저장된 경우는 현실적으로 분리 전송이 불가능하다”며 기업 영업비밀과 제3자의 권리가 침해될 위험이 크다고 우려했다.

개인정보관리 전문기관을 통한 대리 행사 및 자동화 도구(스크래핑) 활용을 일부 허용하는 개정안 내용에 대해서는 “개인정보보호법 제29조의 안전성 확보 의무와 정면 충돌하며, 금융권에서도 이미 금지된 방식”이라며 “전문기관의 독점화·남용·불법 데이터 거래 가능성까지 높일 수 있다”고 했다.

협회는 “개인정보 자기결정권 강화라는 제도의 본래 취지에는 공감한다”면서도 “현재와 같이 실증적 검증 없이 전송의무를 전 산업으로 일거에 확대하는 것은 산업 전반의 경쟁력 약화와 소비자 피해를 초래할 수 있다”고 주장했다.

그러면서 ▷개인정보 전문기관 대리행사 제한 ▷공공성과 국민 편익이 명확한 분야부터 단계적 도입 ▷영업비밀 및 제3자 권리 보호 장치 강화 ▷스크래핑 방식 전면 금지 등을 요구했다.