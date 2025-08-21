바이든 임명한 리사 쿡…주담대 사기 혐의 “유리한 대출 조건 위해 문서 위조 혐의” “쿡 이사 해임시 트럼프 색깔대로 연준 이사회 재편” 연준 의사록서도 의견 불일치…위원 2명 “금리 인하해야” CNBC “전문가 설문조사서 차기 연준의장으로 케빈 해싯 가장 유력”

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국의 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 한 이사가 주택담보대출 사기 혐의로 당국에 입건되자 도널드 트럼프 대통령이 20일(현지시간) 즉각 사퇴를 요구하고 나섰다.

20일(현지시간) 트럼프 대통령은 쿡 이사를 해임하는 방안을 검토 중이라고 미 월스트리트저널(WSJ)이 백악관 고위 관계자 등을 인용해 전했다. 매체는 쿡 이사가 사임하지 않을 경우 ‘사유 해임(for cause)’ 절차를 통해 강제로 해임하는 방안도 검토 중이라고 백악관 관계자들을 통해 전했다.

앞서 미 연방주택금융청(FHFA) 빌 풀트 국장은 리사 쿡 연준 이사의 주택담보대출 사기 혐의를 포착, 팸 본디 법무부 장관에게 수사를 의뢰했다.

쿡 이사는 2021년 미시간주(州)의 부동산에 대해 만기 15년짜리 20만3000달러(약 2억8000만원) 대출을, 그리고 조지아주의 부동산에 대해 만기 30년짜리 54만달러(약 7억5000만원) 대출을 받았다. 쿡 이사는 이들 부동산을 사면서 실거주 용도라고 서류를 제출해 돈을 빌렸는데, 조지아의 부동산을 2022년 임대로 내놨다는 것이다.

풀트 국장은 본디 장관에게 보낸 서한에서 쿡 이사가 “특정 대출 요건을 충족하지 않는 모기지를 취득했으며, 사기적인 상황에서 유리한 대출 조건을 받았을 가능성이 있다”고 주장했다. 또 조지아 부동산의 임대 광고를 가리켜 “실제 주거지가 아니라 투자·임대용으로 사용하려 했음을 보여준다”고 지적했다.

이 같은 보도가 나오자 트럼프 대통령은 자신의 사회관계망 서비스(SNS) 트루스소셜에 쿡 이사를 향해 “즉각 사퇴하라”고 적었다.

‘바이든 임명’ 쿡 이사…FHFA 국장 ‘親트럼프’

쿡 이사는 버락 오바마 전 대통령 시절 경제자문위원회 위원으로 재직했으며, 전임인 조 바이든 대통령이 연준 이사로 임명했다. 최초의 흑인 여성 연준 이사로, 임기는 2038년까지다.

쿡 이사는 미국의 기준금리를 결정하는 연방공개시장위원회(FOMC)에 당연직으로 참여한다. 이 때문에 쿡 이사에 대한 FHFA의 조사와 트럼프 대통령의 사퇴 촉구에 대해 일각에선 연준에 대한 압박성으로 해석하고 있다.

FHFA의 풀트 국장은 블룸버그와 AFP 통신 등이 ‘트럼프의 동맹’으로 표현한 ‘(親)트럼프 인사’다.

주택담보대출 사기 혐의는 트럼프 대통령이 애덤 시프 민주당 상원의원(캘리포니아), 레티샤 제임스 뉴욕주 검찰총장 등 정적을 공격하는 수단으로 쓰이곤 했다.

WSJ “쿡 이사 해임 시 트럼프 입맛대로 연준 이사 재편”

이번 사건은 오는 21일 시작되는 잭슨홀 회의와 9월 FOMC 회의를 앞두고 트럼프 대통령이 큰 폭의 금리 인하를 관철하기 위해 연준에 대한 압박 수위를 높여가는 과정에서 불거졌다.

금리 결정에 상시 투표권을 가진 연준 이사 7명(의장 포함) 중 2명은 트럼프 대통령이 임명했으며, 이들은 최근 금리를 동결한 FOMC 회의에서 이례적으로 금리 인하를 주장하는 ‘반대표’를 던졌다.

지난달 말 돌연 사임한 아드라아나 쿠글러 이사의 후임으로 지명된 스티븐 마이런 후보자는 미 상원의 인준을 남겨둔 상태이며, 만약 쿡 이사까지 사퇴할 경우 연준 이사 7명 가운데 4명이 트럼프 대통령이 임명한 인사로 채워진다.

WSJ는 “이번 의혹은 트럼프 측근들이 수주 동안 연준과 파월 의장을 상대로 잘못된 행위 의혹을 제기하거나 통상적 절차를 문제 삼아온 상황에서 제기됐다”며 “쿡 이사마저 물러날 경우, 트럼프 대통령은 연준 이사회를 자신의 색깔대로 더 강력히 재편할 수 있게 된다”고 분석했다.

연준 내부에서도 금리 인하에 대한 의견 불일치가 나타나고 있다.

이날 홈페이지에 공개된 연방공개시장위원회(FOMC) 7월29∼30일 회의 의사록(표지 제외 17쪽 분량)에 따르면 회의에 참석한 연준위원 다수가 기준 금리를 4.25∼4.50%의 현 상태로 유지하는 데 찬성했다.

다만 미셸 보먼 연준 부의장과 크리스토퍼 월러 이사는 노동시장 약화를 우려하며 기준금리 0.25%포인트 인하를 선호한다는 의견을 냄. 이는 1993년 이후 처음으로 2명 이상의 연준 이사가 금리 결정에 반대 의사를 표명한 사례라고 로이터통신은 전했다.

美재무, 내달 파월 후임 후보군 면접…CNBC “케빈 해싯 유력”

스콧 베선트 미 재무부 장관은 내년 5월 임기가 종료되는 제롬 파월 연준 의장의 후임을 물색하기 위해 11명의 후보군을 대상으로 다음 달 면접을 진행할 예정이다.

한편, CNBC는 잭슨홀 회의를 앞두고 전문가들을 상대로 설문조사한 결과, 이들 후보 가운데 트럼프 대통령의 측근인 케빈 해싯 백악관 경제자문위원장이 차기 연준 의장으로 지명될 것으로 본다는 응답이 가장 많았다고 전했다.

트럼프 대통령은 지난 5일 차기 연준 의장 후보로 “케빈(Kevin)이라는 이름을 가진 두 사람과, 다른 두 사람”을 언급한 바 있다.