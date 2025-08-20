[헤럴드경제=김진 기자] 이준석 개혁신당 대표가 안철수 국민의힘 당대표 후보를 “옳고 강하다”며 응원했다.

이 대표는 19일 자신의 페이스북에 국민의힘 당대표 후보자들의 마지막 TV토론회 사진과 함께 이 같은 메시지를 남겼다.

이 대표는 “지난 계엄 사태 이후 안철수 의원의 위기의식과 메시지는 군더더기가 없다”며 “안철수 의원 같이 중요한 선거를 많이 치뤄본 분이 선거에 임해서 인기영합적인 발언을 할 유혹이 없겠습니까”라고 했다.

또 “며칠 전 조국·윤미향 사면 반대 현수막을 들던 그 모습, 제가 사진으로 찍었다”며 “누군가는 기록해야 할 것 같았다”고 했다. 이어 “누군가 정치가 바로 서려면 무엇이 필요한지를 묻는다면 저는 ‘용기’라고 답하겠다”며 “머릿속에서 독립운동 하면 뭐합니까. 안철수 의원처럼 행동에 옮기지 못하면 공염불”이라고 했다.

한편 안 후보는 마지막 TV토론회에서 홍준표 전 대구시장과 이 대표 중 ‘국민의힘에 꼭 1명을 복당시킨다면’이란 질문을 받자 홀로 이 대표를 택했다. 안 후보는 “이준석 대표는 우리 당 취약점인 20~30대의 상징이자 실용적 마인드를 가지고 있다. 또 이과 출신으로 우리 경제를 발전시키는데 해박한 지식을 갖고 있다”고 말했다.