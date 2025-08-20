어르신 위한 복지 및 생활밀착 정보 총망라, 6개 분야 69개 항목 수록 책자와 e-book 모두 제작해 정보 접근성 높여, 경로당 등 주요 시설 및 온라인 동시 배포

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 지역 내 어르신들의 건강하고 편리한 일상을 위해 ‘2025 성동구 어르신 생활안내서’를 새롭게 제작해 배포한다고 밝혔다.

이번에 발간된 ‘성동구 어르신 생활안내서’에는 ▲기초연금 및 어르신 일자리(9개) ▲여가생활 및 평생교육(11개) ▲건강한 생활(19개) ▲돌봄서비스(10개) ▲안전한 생활환경(9개) ▲유용한 정보(11개) 등 총 6개 분야, 69개 항목에 걸친 정보들을 하나에 담았다.

필요한 정보를 분야별로 한눈에 보기 쉽게 정리하여, 어르신 대상 정책 및 복지서비스에 대한 이해를 도울 수 있도록 제작됐다.

특히, 기초연금, 노인일자리, 노인장기요양등급, 돌봄SOS, 낙상방지 홈케어, 성공버스 등 실생활과 밀접한 정책과 복지정보를 중심으로 담은 것이 특징이다.

이번 안내서 배포를 통해 어르신 복지 수요 증가에 발맞춰 정보의 접근성을 높이고, 어르신 누구나 쉽게 필요한 복지 및 생활 서비스를 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

안내서는 책자 형태의 인쇄물과 e-book 두 가지 형식으로 제작, 동주민센터와 경로당, 복지관, 대한노인회 등 지역 내 주요 시설 200여 개소에 총 2000부가 배포된다.

이와 함께 구청 및 유관기관 누리집(홈페이지)에도 e-book 형태로 제공되어 어르신들이 언제 어디서나 편리하게 정보를 확인할 수 있도록 접근성을 크게 높였다.

정원오 성동구청장은 “어르신 누구도 정보의 부족으로 소외되는 일이 없도록 생활안내서를 제작했다”며 “앞으로도 어르신 일상에 꼭 필요한 정보를 편리하게 접할 수 있도록 제공함과 동시에 삶의 질을 높이는 다양한 정책과 서비스를 적극 확대해 나가도록 힘쓰겠다”고 말했다.