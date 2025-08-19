[헤럴드경제=최원혁 기자] 광복절 특사로 사면을 받은 조국 조국혁신당 전 대표가 유튜브 활동을 재개했다.

19일 조 전 대표는 유튜브 채널 ‘조국TV’에 ‘구독자 여러분 모두 잘 지내셨습니까? 조국입니다’라는 제목의 영상을 올렸다.

조 전 대표는 “지난 15일 여러분을 만날 수 있는 자리로 돌아왔다”며 “반갑게 맞이해주셔서 감사하다”고 인사했다.

그는 “조국TV는 지난해 7월 당대표 출마 조건 중의 하나였던 것으로 기억한다. 국회의원 조국의 의정활동과 당대표 활동, 언론 보도 등을 중심으로 여러분께 소식을 전했다”고 했다.

조 전 대표는 “앞으로 조국TV를 통해서 가능한 자주, 다양한 모습으로 여러분을 찾아가겠다”며 “실시간으로 함께 호흡할 수 있는 라이브방송도 해볼 생각이다. 워낙 제가 ‘노잼’이라 어떨지 모르겠다”고 말했다.

그러면서 “저는 이재명정부의 성공을 위해 미력이나마 힘을 보태겠다. 완전한 내란 청산을 위해 힘을 쏟겠다”며 “무엇보다 여러분의 말씀을 듣고 정치하겠다. 조국TV가 그 역할을 함께 할 것”이라고 했다.

끝으로 조 전 대표는 “압도적인 좋아요, 구독, 댓글, 알림설정을 부탁드린다”고 덧붙이며 영상을 마무리했다.

지난해 7월 개설된 조국TV는 현재 3만3000여명의 구독자를 보유하고 있다.

영상을 접한 누리꾼들은 ‘선비가 투사가 되어 돌아왔다’, ‘끝까지 지지한다’, ‘고생 많으셨다’, ‘좋은 정치해달라’, ‘진지한 노잼이 더 재미있다’, ‘이제 다시 시작이다’ 등 다양한 반응을 보였다.

한편 전날 혁신당에 복당 신청서를 낸 조 전 대표는 김대중 전 대통령의 서거 16주기를 맞아 현충원을 찾아 참배하면서 사면 후 공개 활동을 시작했다.