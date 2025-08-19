다양한 문화활동과 직업체험 기회 제공

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군 드림스타트는 지난 13·14일 양일간 드림스타트 고학년 아동을 대상으로 진행한 ‘더 큰 꿈으로! 신나는 서울 나들이’를 성황리에 마쳤다고 19일 밝혔다.

이번 캠프는 18명의 드림스타트 아동들에게 다양한 문화활동과 직업체험 기회를 제공하고, 올바른 역사 인식을 심어주기 위해 마련됐다.

캠프는 서울 일대에서 진행됐는데 첫째 날에는 롯데월드 자유 체험, 둘째 날에는 국회의사당과 전쟁기념관을 방문해 아이들이 다양한 경험을 통해 시야를 넓힐 수 있는 계기가 됐다.

참가 아동들은 “TV에서만 보던 국회의사당에 직접 들어가 의석에 앉아본 것이 가장 기억에 남는다”, “친구들과 함께 즐겁게 놀 수 있어 재미있었다” 등 소감을 전했다.

김주수 군수는 “이번 1박 2일 서울 캠프를 통해 아이들이 세상과 문화를 직접 보고 느끼는 값진 경험을 했을 것이라 생각한다”며, “앞으로도 많은 아동들이 꿈을 키워갈 수 있도록 다양한 체험활동을 적극 지원하겠다”고 말했다.