[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]배우 이은샘(25)은 올해 큰 성장을 이뤘다. 웨이브 오리지널 드라마인 스릴러 ‘S라인’과 학원물 ‘청담국제고등학교 시즌2’에서 주연을 맡아 과감한 연기를 펼쳤다. ‘S라인’은 칸국제영화제에도 초청받았다.

이은샘은 2023년 5월 공개된 ‘청담국제고’ 시즌1에서는 목표를 위해 거짓말을 서슴지 않는 ‘짭수저’이자 ‘흙수저’ 고등학생 김혜인을 연기하며, 세밀한 감정 표현과 높은 몰입도로 극의 중심을 이끌었다.

지난 1일 종영한 시즌2에서도 괴롭힘에 굴하지 않고 당당하게 맞서는 김혜인의 분노를 실감나게 연기해냈다. “난 이렇게 살기 싫다. 돈 없는 게 죄라고? 아니, 돈 있는 것도 죄로 만들어줄게’라는 생각의 소유자였다.

이은샘은 고교생 교복이 너무 잘 어울린다. 2007년 아역으로 데뷔한 데뷔 18년차 베테랑이며 99년생이다. 그런데도 교복을 입으면 고등학생 같다.

“교복을 입으면 학생으로 돌아간다. 교복이 자연스럽다는 얘기를 듣고 있다. 앞으로도 교복을 입혀주신다면 계속 입고싶다.”

이은샘은 ‘청담국제고’의 대본을 처음 받아본 순간 혜인 캐릭터에 매력을 느꼈다고 한다. “보통 주인공은 선(善)인데 반해 혜인은 살짝 악(惡)에 가깝다. 시즌1도 그랬다. 그런 친구가 주역을 이끌어가면 어떨까 할까 하는 신선함을 느꼈다. 시즌2의 혜인은 악이 남아있지만 선에 조금 가까워진다. 본능적인 친구가 조금 성장한다. 그것에 매력을 느꼈다. 인간은 악이 숨어있다.”

이은샘이 맡은 혜인은 시즌1에 비해 시즌2는 절제할 줄 알고, 아빠를 위해 다른 사람에게 무릎을 꿇고 사과도 할 줄도 아는 ‘성장캐’다. 혜인은 결국 좋은 대학에도 간다. 시즌1은 혜인의 가정사가 나오지 않았지만, 시즌2에서는 가정사가 나온다. 좀 더 인간다운 삶을 살고싶었던 거다. 이은샘은 “시즌2에는 백제나와의 깊은 우정신이 추가됐다. 시즌1이 질주하는 혜인이라면, 시즌2는 멈출 줄도 아는 혜인이었다”고 설명했다.

‘청담국제고2’는 학생들이 빈부 차이에 따라 ‘급’이 나눠지며 고등학생들이 정치질을 하는 것도 예사다. 부모의 재산과 권력에 따라 상층부는 ‘다이아몬드 6’에 들어가 교실과는 다른 분위기인 공항 VIP 라운지 같은 쾌적한 곳에서 쉬는 시간을 보낸다.

그런 가운데 ‘청담국제고2’는 학생들의 우정, 사랑, 질투, 분노와 같이 인간의 원초적인 감정들을 섬세하게 담아냈다. 속고 속이는 치밀한 심리전의 끝을 보여주며 하이틴 심리 스릴러의 새로운 길을 개척해 나갔다. 친구가 될 수 없을 것 같은 이은샘(김혜인 역)과 김예림(백제나 역)은 진짜 친구가 되면서 엔딩을 맞았다.

“저는 연기에 몰입해도 작품이 끝나면 잘 빠져나온다. 현장에서는 차분했다가 집에 가면 본래의 나로 돌아온다. 시즌2에서는 혜인이 미워져서는 안된다. 제가 삼백안이어서 눈매도 조심스럽게 보여지도록 했다. 감정도 섬세하게 보여지도록 했다. 혜인이 백제나와 친구가 되는 건 어렵게 보였다 하지만 제나는 강한 척함에도 아픔이 많은 아이다. 그런 제나의 여린 모습을 빨리 알아차리고 받아들이는 순간 이들은 친구가 된 거다.”

경기도 광주시 곤지암읍에서 태어난 이은샘은 곤지암초등학교, 곤지암중학교, 지암고등학교를 졸업했다. 아역으로 데뷔한 그는 안정된 연기를 펼치고 나이에 비해 성숙하다.

“‘지우학’때는 때리는 역할만 했지만, ‘S라인’에서는 폭력 피해자로 나온다. 맞는 연기가 때리는 연기보다 더 어렵다.”

이번 작품에서 중요한 것은 욕을 하는 장면이었다고 했다. 할머니에게 욕을 배워 연기했다고 했다.

“제가 열심히 일하는 원동력은 할머니다. 어릴 때 부모님이 모두 일을 나가 할머니가 저를 키웠다. 할머니에게 욕을 배웠다. 할머니는 저를 강하게 키웠다. 추우면 추운대로 살아라고 했다. 내가 드라마에서 맞고 고생하는 걸 할머니는 쿨하게 보시지만, 아버지는 힘들어하신다. 아버지가 ‘청담국제고’ 시즌1에서 내가 맞는 걸 보시더니, ‘S라인’ 시청은 시작도 못하고 있다.”

이은샘은 앞으로 “밝고 통통 튀는 역할이나 ‘마이 네임’에서 한소희가 맡은 강인한 역도 해보고싶다”고 전했다.